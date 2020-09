PENEIRA FINA 15/09/2020

MODIFICAÇÕES NO CÓDIGO DE TRÂNSITO

A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana mudanças propostas pelos senadores para o projeto que reformula o Código de Trânsito Brasileiro (PL 3267/19). A sessão está marcada para quinta-feira (17), às 10 horas. Uma das mudanças torna infração grave punida com multa o ato de transportar ou manter embalagem não lacrada de bebida alcoólica no veículo em movimento, exceto no porta-malas ou no bagageiro.

MAIS MUDANÇAS

Outra alteração mantém a pena de prisão hoje prevista na legislação para os casos de motorista embriagado que tenha provocado acidente grave. O texto aprovado em junho na Câmara previa substituição de pena.

CRIANÇAS NO CARRO

Quanto ao uso da cadeirinha, o Senado propõe que o equipamento, que pode ser um assento de elevação (booster) ou uma cadeira especial presa ao assento, deverá ser adequado ao peso e à altura da criança. (Agência Câmara de Noticias)

CONVENÇÃO DO PSDB

Ainda repercute a convenção efetuada no ninho tucano que lançou Padre Osvaldo como pré candidato à prefeitura. Durante a convenção foi dada a palavra para Caio, que é nomeado na Câmara como assessor de confiança de Luiz Pereira. Ele falou como representante do Comitê Jovem do PSDB, rasgando elogios ao Padre e ao Presidente da Câmara. Fez uma fala tão exaltada que quase rodopiou na Tribuna. Uma questão que intriga e quantos jovens o PSDB lançará e apoiará nestas eleições.

FOGOS DE ARTIFÍCIO

A Câmara analisa hoje projeto de autoria do vereador Nilton Cândido que proíbe a comercialização em Catanduva de fogos de artifício que causam poluição sonora. A pergunta que fazemos é se essa medida resolverá alguma coisa? Proibir a comercialização na cidade é a medida que se espera? Temos a certeza que não!

FOGOS DE ARTIFÍCIO II

Temos que informar ao vereador Nilton que proibir a “comercialização” em Catanduva não resolve nada! Os cachorros continuaram sofrendo, os idosos também, assim como continuará havendo riscos de acidentes, dentre outros problemas. Tudo continuará da mesma forma, apenas as lojas terão que se mudar para Elisiário, Catiguá, Pindorama, dentre outras cidades da nossa microrregião, onde é permitida a venda. É isso mesmo, haverá apenas a mudança do local das vendas, levando junto também empregos e impostos para cidades vizinhas. Sem mencionar as vendas clandestinas que passarão a ocorrer em nossa cidade. Muito inteligente e eficaz esse projeto vocês não concordam?

FOGOS DE ARTIFÍCIO III

Faça-me o favor Niltão! Isso é fazer populismo com aqueles que não suportam fogos barulhentos, para serem levados a acreditar que terão seu problema resolvido, enquanto ao mesmo tempo o vereador não tem coragem de enfrentar quem gosta de soltar rojões na cidade! Quer ficar de bem com os dois públicos, se desgastando apenas com alguns comerciantes locais!

FOGOS DE ARTIFÍCIO IV

Saia do muro e tenha lado Nirtão! Ou apresenta projeto proibindo que pessoas soltem fogos de artifício que causem poluição sonora em todo o território de Catanduva, prevendo inclusive aplicação de multas em quem desobedecer a lei ou tenha a dignidade de retirar este projeto “maio ou menos”. Do jeito que está ele prejudica a todos, quem gosta e quem não gosta de rojões, mas principalmente prejudica Catanduva! Estamos esperando a mudança da lei e depois dê o crédito a esta coluna pela mudança, não vá dizer que você analisou melhor não!

LIMPEZA DE PRAÇA

Precisou da policia ser acionada para que a praça do Conjunto Euclides ll fosse limpa, se a moda pega vai precisar de um batalhão correndo atrás da prefeita Marta e seu secretariado negligente. Agora resta a seca neste tempo que tem registrado a muito baixa umidade relativa do ar.

PLANTAS E JARDINS

Ja as plantas morrem abandonadas pelos jardins e jardineiras publicas em toda Catanduva estão dando uma cor suja na cidade, vasos secos no Calçadão que seriam nosso cartão postal mas estão passando desapercebidos por uma prefeita que nem sai no comercio mas é prefeita e recebe pra cuidar da cidade.

APELO DOS COMERCIANTES

“Prefeita Marta, pedimos que a senhora olhe com mais carinho para o nosso Calcadão, molhem, cuidem das plantas e da limpeza pois esta muito sujo.”

FALANDO EM LIMPEZA

É melhor também a Prefeitura dar uma olhada no Lago dos Ipês. No domingo, à tarde, o lago estava tomado de lixo jogado, sacolas presas aos aguapés, uma sujeira, só! Fica aqui também o reforço sobre conscientização. Quer pescar no local, ok? Mas, por favor, retire seu lixo, não jogue no lago. Cuidar do local em que frequentamos também é obrigação nossa. Afinal, deixamos lixo esparramado pelo chão da nossa casa?

Escuro

E a Praça do Idoso permanece às escuras. A reportagem de O Regional esteve lá ontem à noite, depois de um incêndio próximo a linha férrea. A constatação: lâmpadas queimadas em boa parte da Praça.