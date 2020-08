PENEIRA FINA 15/08/2020

Multa aplicada!

Como já havíamos adiantado aqui, sobre a possibilidade da prefeita Marta ter sido multada por não utilizar máscara, na inauguração da Havan. A confirmação pode ser vista no Diário Oficial do Município na edição de quinta-feira. A Vigilância Sanitária divulgou a notificação de autuação para Marta, Luis Pereira e o dono da Havan, Luciano Hang. O valor da multa para pessoa física é de R$ 500,00. Mas ainda está em período de defesa prévia. Passado esse período e, se a Vigilância entender que a justificativa não é suficiente para retirar o valor a ser pago, os envolvidos terão de desembolsar o valor. Mas, na situação atual, diante da repercussão e de que pessoas de todo o Brasil viram a transmissão ao vivo de Luciano Hang, justificativa neste caso é mais difícil. Aliás, a verdade é quem nem deveriam recorrer. Para dar o exemplo.

Vice-Prefeito

Nesta semana apuramos que o Partido MDB, da Prefeita Marta e do ex-presidente Michel Temer vem conversando com os pré-candidatos a Prefeito Roberto Cacciari e Ricardo Rebelato, buscando indicar um vice na coligação.

Vice-Prefeito II

Ambos os candidatos até gostariam de ter o MDB, pelo tempo de TV e rádio, mas a negociação emperra quando é oferecido Fábio Manzano como vice. Segundo as pessoas que ouvimos Fábio teria muita rejeição, em virtude de seu “carisma” e poderia inviabilizar a candidatura a Prefeito.

Vice-Prefeito III

Fábio Manzano que foi secretário durante as gestões de Macchione, segundo nossas fontes, não possuiria aceitação no funcionalismo público e teria supostamente também rejeição no empresariado local, por sua atuação na Prefeitura.

Vice-Prefeito IV

Nas apostas predomina a opinião que levará o MDB aquele que conseguir convencer Fábio Manzano a desistir de sua pretensão o que não estaria fácil. O nome de Marta foi cogitado como vice, mas ela não quer mais saber da Prefeitura como todos já perceberam.

Vice-Prefeito V

O último que surpreendeu muita gente foi Cláudio Romagnolli, Presidente do Clube de Rodeio de Catanduva ‘Os Bravos’ como Vice do Padre Osvaldo. Ele que é filiado ao PSDB e sempre foi ligado a Geraldo Vinholi é o nome preferido do ex-Prefeito. Há quem defenda e quem rejeite seu nome mas como já dissemos em política tudo pode mudar, vamos aguardar…

CARTAS NA MESA

Nos bastidores soubemos que Romagnolli colocou condições que não foram poucas, se a ideia decolar teremos o povo do mundo dos rodeios sendo representado.

PSL

Pelo jeito a ideia de se unir a Rebelato não teria agradado pré-candidatos a vereadores da sigla. Na reunião ontem ocorrida na Associação dos Fornecedores de Cana estiveram poucos. A ideia de César supostamente teria desanimado candidatos e alguns até desistiram de lançar candidatura.

COVID NA UPA E UPA NO CORONA:

Esta semana um colega de imprensa diagnosticado positivo para Covid-19 foi a UPA e o atendimento protocolar foi insatisfatório. Na UPA teriam se negado a fazerem o teste adiando o mesmo: “Volte daqui três dias e se você estiver assim, faremos o teste”, disseram. Nosso amigo pagou um exame em laboratório particular e deu positivo.

PROTOCOLO

O Protocolo adotado pela UPA e pelos postos de saúde dos bairros não protege nem o profissional da área, que fica vulnerável com tanta inércia. Filas confusas, entra e sai quem bem entender sem o menor critério. Anos atrás – chegávamos no posto de bairro entrando sem nenhum critério de barreira e hoje testamos e está do mesmo jeito. No mês passado, o vereador Enfermeiro Ari pediu nas mídias sociais para que a Dona Marta e o Tal comitê de enfrentamento mudassem totalmente os protocolos pois estavam mais infectando do que curando… pelo Jeito ninguém fez nada.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook