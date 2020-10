PENEIRA FINA 14/10/2020

CALOR DA SESSÃO

Como macarrão instantâneo na água fervendo, surgiram milagrosamente três requerimentos “de urgência” na sessão de ontem (13) na Câmara, o detalhe é que não cozinhou direito. Um do vereador Wilson que regulamenta “a buzina do trem” ainda sem muita relevância e dois requerimentos do presidente da casa de leis Luís Pereira para que fosse apreciado dois projetos “autorizando crédito suplementar na lei orçamentária do exercício 2020.

DOS REQUERIMENTOS

Destes dois requerimentos, um seria de emenda do Deputado Federal Tiririca e o segundo supostamente transferia dinheiro destinado ao atendimento a Covid-19 que ainda não foram usados, pare a prefeita Marta usar pra pagar dividas que ela deixou acumular.

PREFEITA INERTE

Deixar as pessoas sofrendo e até morrendo com o atendimento precário contra a Covid economizando dinheiro para dar outro destino chega ser imoral. Quase R$6 milhões que vieram para Covid usado para pagar dívida que ela mesmo fez por falta de gestão porque a arrecadação caiu 3% apenas? Esperamos que nos próximos dias soltemos nota dizendo estarmos enganados e que a prefeita não fará isso.

PROTOCOLO COVID

Continuam as reclamações sobre os protocolos adotados pelo poder público municipal, sob a batuta da prefeita Marta para enfrentamento da Covid-19. A primeira vez que ouvimos falar sobre, não tínhamos nem 20 mortes e hoje, iniciamos a semana com mais de 150 óbitos. O paciente é suspeito? Façam exames ! Qual a dificuldade para se adotar tal prática Dona Marta? Quando a pessoa é dispensada em uma unidade de saúde e adiam para 2, 3 ou 5 dias um exame tão necessário, a maioria dos pacientes “relaxam” se tornando um transmissor da doença até meio que “involuntário”.

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS

E IGREJAS

O Projeto de Lei 4777/20 que tramita na Câmara dos Deputados pune com a perda da imunidade tributária o templo religioso que participar de campanhas políticas de qualquer candidato a cargo público. O texto, que está sendo analisado pela Câmara dos Deputados, altera a lei que isenta de impostos templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos e instituições de educação e de assistência social (Lei 3.193/57). A imunidade tributária aos templos de qualquer culto está prevista na Constituição e garante que qualquer entidade de cunho religioso seja imune a todo tipo de impostos governamentais no Brasil.

DO AUTOR JOSÉ CIRILO

Autor do projeto, o deputado José Airton Félix Cirilo (PT-CE) entende, entretanto, que a imunidade deve ser suspensa caso a entidade religiosa passe a atuar politicamente. Ele cita o exemplo dos EUA, onde a Emenda Johnson proíbe todas as organizações sem fins lucrativos de endossar ou se opor a candidatos políticos. “Essa imunidade se aplica não somente aos impostos do templo onde ocorrem cerimônias religiosas, mas abrange também rendas e serviços relacionados à sua entidade mantenedora [que administra o funcionamento e garante recursos para outras entidades]”, observa o deputado. (Agência Câmara de Notícias)

MAIS QUE AMIGOS

A aliança entre Beth (PT) e Julinho Ramos(PSD) tem sido explorada ao máximo na campanha. O ex-vereador e candidato a prefeito em 2016 tem sido visto constantemente e em reuniões e eventos ao lado da candidata a prefeita. Vale ressaltar que Julinho sempre teve como seu principal reduto político a região central, associações, clubes de serviço e Maçonaria, públicos que nunca tiveram presentes na campanha da ex-deputada.

AS SETE VACAS

Algumas vacas, (na maioria das vezes são sete) descem na Avenida Jales sentido centro desde 2007 primeira administração do prefeito Afonso Macchione. De lá para cá foram mais três mandatos de prefeito, alguns acidentes e até morte foi registrada e a vacas continuam lindas e charmosas pelas ruas “zombando da cara de qualquer que se diz gestor”.

CANDIDATO DO MI-MI-MI

É muito feio quando um candidato as vésperas de eleições começa de mi-mi-mi feito criança birrenta. Com advento das redes sociais as “coisas” ficaram mais explicitas e tem situação que não vai adiantar negar que ficará mais feio. A imprensa não tem que ficar “passando pano” pra ninguém muito menos ser alvo de culpa justificando as falhas de candidato A ou B. Cometeu erro? Corrija e peça desculpas!

JOVENS DO ESTADO

A Subsecretaria Estadual da Juventude, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), abriu pela primeira vez as inscrições para a eleição de representantes da sociedade civil que integrarão o Conselho Estadual da Juventude. Jovens de 18 a 29 anos podem se candidatar. O prazo para se inscrever será prorrogado até 16 de outubro. O Conselho contará com 24 representantes, sendo 12 de Secretarias Estaduais e 12 da sociedade civil. A iniciativa pretende incentivar a participação da juventude paulista na construção de políticas públicas para a faixa etária.