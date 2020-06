PENEIRA FINA 14/06/2020

Continuidade

Mesmo com o estoque baixo de medicamentos como anestésicos, sedativos e relaxantes musculares, Catanduva deve manter, pelo menos na próxima semana, as mesmas determinações de flexibilização da quarentena, conforme prevê o Plano São Paulo. As medidas de segurança e prevenção é que são reforçadas para permitir que a saúde e a economia do município tentem se reerguer. Nunca é demais falar sobre os cuidados que precisamos tomar nesse momento em que o país vive. Até o fechamento desta edição ainda não havia sido divulgado dados atualizados da quantidade de confirmações de casos de Covid-19 em Catanduva.

Centro

Apesar de toda a divulgação feita, muitos ainda não seguem as determinações como deveriam. É fácil presenciar pessoas ainda sem máscaras pelas ruas centrais da cidade. Também não é incomum verem grupo de pessoas em bares de bairros, por exemplo. É preciso se conscientizar sobre os riscos.

Eleições

Enquanto todos debatem a pandemia do novo coronavírus, um outro grupo ainda trabalha para verificar a possibilidade de alteração no Calendário Eleitoral, para que as eleições municipais sejam realizadas em outra data. O adiamento das eleições precisa ser aprovado pelos parlamentares através de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), pois a Carta Magna prevê que as eleições ocorram no primeiro domingo de outubro. A duração dos mandatos de prefeitos e vereadores — quatro anos — também é uma regra constitucional que precisaria ser abordada caso o pleito fique para o ano que vem.

Reunião

Líderes partidários do Congresso Nacional vão se reunir na próxima semana com um grupo de médicos para tratar do adiamento das eleições municipais previstas para outubro. Os especialistas têm aconselhado o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e defendido a mudança da data do pleito em função da pandemia de covid-19. O grupo de médicos inclui epidemiologistas, infectologistas e um sanitarista, além de um biólogo e de um físico especializado em estatísticas de pandemia. Ainda não foi agendada uma data.

Em julho

O presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (SP), afirmou que até o final deste mês de junho o Congresso deverá definir se as eleições municipais de 2020 serão ou não adiadas em função do coronavírus, e que uma decisão consolidada ocorrerá antes de 4 de julho, quando vence nova etapa do calendário eleitoral. O calendário atual prevê que, a partir de 4 de julho, ficam vedadas algumas condutas por parte de agentes públicos, como a realização de nomeações, exonerações e contratações, assim como transferências de recursos. O parlamentar confirmou duas possibilidades principais são consideradas caso o adiamento das eleições realmente ocorra. Em uma o primeiro turno seria adiado para 15 de novembro e o segundo turno para 6 de dezembro. Em outra, o primeiro turno ocorreria em 6 de dezembro e o segundo em 20 de dezembro.

Certidões

O eleitor que não regularizou, até 6 de maio, sua situação eleitoral por não ter votado ou justificado nas três últimas eleições pode obter a certidão circunstanciada, caso necessite do documento para o exercício de seus direitos. O jovem que não se alistou no prazo também pode solicitar a certidão provisória. É necessário enviar o pedido por e-mail para o cartório eleitoral do seu domicílio. O endereço é zeXXX@tre-sp.jus.br, substituindo XXX pelo número da zona eleitoral com três dígitos.

Justificativa

O eleitor que não justificou o voto deve pagar a multa referente à cada turno da eleição para obter a certidão. O pagamento é reconhecido automaticamente no sistema da Justiça Eleitoral após cerca de 48 horas do efetivo recolhimento, sem necessidade de que o eleitor envie o comprovante. O pagamento da multa e a obtenção da certidão circunstanciada eleitoral, caso o eleitor esteja com o título cancelado, não o habilita a votar, sendo necessário o comparecimento ao cartório eleitoral após as eleições para a regularização total de sua situação.

Artigo

Em Artigo, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de São Paulo, Thiago Pinheiro Lima, fala sobre os desafios enfrentados pelos municípios nesse período. “Diante da burocracia normativa brasileira, a busca pela eficiência no serviço público não é tarefa simples. É preciso proatividade, inteligência e diálogo permanente com a sociedade. E não só, é necessário que haja a transparência dos atos praticados e a adoção de mecanismos de gestão democrática como audiências, consultas e debates públicos com os munícipes e entidades organizadas criando a sensação de pertencimento e de responsabilidade sobre as opções, planos, programas e projetos desenvolvidos conjuntamente”, cita.

Covid-19

“Essa concepção se torna ainda mais imprescindível diante do desastre econômico da última década e do rastro de terra arrasada que será legado pela pandemia da COVID-19. O produto interno bruto de 2019, que é a soma de todas as riquezas produzidas no pais, é 3,1% menor do que o apurado em 2014. É como se tivéssemos economicamente regressado ao primeiro trimestre de 2013”, cita ainda.

Requerimento

O vereador Aristides Jacinto Burschi elaborou requerimento no qual questiona a administração sobre a quantidade de servidores municipais estão afastados nesse momento de pandemia do novo coronavirus.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook