PENEIRA FINA 13/08/2020

Cancelado

A prefeitura de Catanduva cancelou o contrato firmado para a aquisição de álcool 70% e 92% e álcool gel no preção eletrônico 256/2019 – item 03 – na qual a empresa fornecia o produto fabricado em Catanduva e que foi considerado irregular, já que a fábrica não teria as autorizações necessárias para atividade e tão pouco a produção do álcool . O cancelamento foi publicado ontem no Diário Oficial do Município e feito em acordo entre a empresa fornecedora e a prefeitura.

Presente de aniversário

Comemorar mais um ano de vida sempre é motivo de alegria, não é mesmo? E receber presentes também é muito bom! Mas o presidente da Câmara Luis Pereira não deve ter ficado muito contente com o presente recebido ontem, no dia do seu aniversário. Na correspondência, a multa aplicada por não ter utilizado máscara durante sua subida ao palco montado na inauguração da Havan. A propósito, parabéns ao Chefe do Legislativo pelo aniversário, é claro!

Deve ter recebido

Bom, se Pereira recebeu o presente, temos de acreditar que a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes e até mesmo Luciano Hang, proprietário da Havan, assim como seu diretor Nilton Hang, devem também ter sido multados.

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Já em andamento a proposta suspende pagamento de empréstimo consignado durante a pandemia, o Projeto de Lei 1328/20 suspende por 120 dias o pagamento de parcelas de contrato de crédito consignado. A medida será válida enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional. O texto em tramitação na Câmara dos Deputados alcança servidores públicos e empregados dos setores público e privado – ativos ou inativos –, além de pensionistas e outros beneficiários da Previdência Social. As prestações suspensas serão convertidas em parcelas extras, com vencimentos após a última inicialmente prevista, e não poderão ser acrescidas de multa, juros de mora, honorários advocatícios ou de quaisquer outras cláusulas similares. (Agência Câmara de Notícias)

REABERTURA DOS RESTAURANTES

“Os proprietários de bares e restaurantes precisam reabrir seus comércios urgente, pois, boa parte já sinalizou que não sabe se voltará reabrir caso prossiga esse fechamento, estamos acumulando dívidas”, disse o empresário Edson Giácomo proprietário da Choperia do Tio Edson. Engajado na questão, Edson observou que os decretos impedem bares de abrirem ao público com preocupação da saúde, mas “cuidar da saúde mesmo eles não cuidam, é só olhar as ambulâncias e o descaso com idosos doentes”, diz. Em São José do Rio Preto, empresários do setor planejam reabrir em protesto nesta sexta-feira mesmo com o risco de serem multados.

CESTA BÁSICA DA PREFEITURA

Depois que comentamos aqui sobre a qualidade do feijão dentre outros itens que compõe a cesta básica distribuída pela prefeitura e Secretaria de Educação de Catanduva, estão chegando relatos de mães de alunos, assistidos dos CRAS e trabalhadores (as) do “Frente Cidadã” reclamando e reafirmando que estes produtos são os mais baratos dos mais baratos e que não são piores porque o mercado não dispõe de coisa pior.

Qualidade

Nossa preocupação e dúvida estão nos preços que estão sendo pagos pela prefeitura. Se estiverem na realidade de mercado muito que bem, mas se estiverem “fora de bitola” a prefeitura poderá ser visitada pelo “Uber do GAECO”. O que não pode é pagar por produtos de primeira qualidade e entregar de terceira, estaremos de olho!

QUEM TEM BOCA VAIA MARTA?

Está complicado para a Prefeita soletrar a palavra m-u-s-s-a-r-e-la depois de sexta passada. A bronca que levou do empresário apoiado por populares no interior da loja de frios ainda ecoa nos seus ouvidos. O povo quer saber “em que planeta Marta vive?” Será que ela nunca viu uma fila na Caixa, lotéricas ou um supermercado aberto? Que tipo de lentes ela usou na inauguração da loja que estavam do mesmo jeito e pior, na inauguração alguns estavam sem máscara.

REABERTURA DO POUPATEMPO

O governo do Estado anunciou, na ultima quarta-feira, que reabrirá as unidades do PoupaTempo de forma gradativa para regiões que estão nas faixas amarela e laranja. Catanduva possívelmente será em 02 de setembro.

É fogo!

Na semana passada divulgamos o incêndio em uma área no Jardim dos Coqueiros, que é utilizada pela prefeitura para replantio. O local está tão abandonado que não dá nem para ter certeza se há alguma árvore a mais sendo plantada por lá. Sem contar os prédios que estão no local e que antes de tantos anos parados, poderiam ter sido aproveitados. Agora, claro, o molho fica mais caro que o peixe então, a proposta é demolir.

Nem pra isso

E nem para demolir a prefeita está querendo tirar o escorpião do bolso. A prefeitura afirma que fará a demolição dos prédios quando tiver recursos. Senhor! Será que uma máquina da própria administração não poderia fazer o trabalho? Quando casas são demolidas em processos da Defesa Civil, como é realizado?

