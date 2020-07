PENEIRA FINA 13/07/2020

Boa notícia

O Ministério da Saúde conseguiu adquirir medicamentos como sedativos e relaxantes musculares utilizados pelos hospitais para a sedação e entubação de pacientes da Covid-19 e outras ocorrências. O órgão do Governo Federal tem feito a distribuição aos Estados, que consequentemente, repassam aos municípios de acordo com os locais com estoques mais críticos. Esperamos que Catanduva seja beneficiada com os medicamentos que estão com estoques baixos por aqui.

Academias

Os proprietários de academia de Catanduva se uniram em busca de tentar convencer a administração municipal de que o segmento pode ser aberto respeitando as medidas de segurança. E um dos donos de academia chamou atenção para uma questão que é de se pensar. Em estabelecimentos como supermercados, por exemplo, pessoas vão até as prateleiras, tocam nas mercadorias, recolocam nas gôndolas e logo em seguida, pode vir outro e pegar. Nas academias, mesmo sem a Covid-19, cada usuário de aparelhos, após utilizá-lo, tem por obrigação, limpar todo o equipamento com álcool, para ser usado por outra pessoa. Talvez seja mais seguro do que em outros locais.

Mais óbito

Catanduva confirmou o 32º óbito por Covid-19. A confirmação foi de uma mulher, moradora do Tarraf, de 64 anos e estava internada no Hospital Emilio Carlos. 913 casos confirmados da doença em Catanduva e outros 1436 suspeitos.

Eleições

Rumores dão conta que João César de Moraes deve desistir da pré-candidatura a prefeitura de Catanduva. Informações são de que ele pode sair como possível candidato a vereador pelo PRTB. Mas o partido deve indicar algum nome para a disputa ao cargo majoritário. O nome já é cogitado – Rommel Camacho Lopes, tenente-coronel da Polícia Militar. A informação ainda não é confirmada pelo partido.

Recape

“Iniciamos mais um cronograma de recape pela cidade. Hoje o serviço foi executado na rua Professor Nelson Pires, no Parque José Cury. Os trabalhos são de responsabilidade da SAEC e visam recuperar o asfalto, pós-intervenções em redes de água e de esgoto”, afirmou a prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes

Manifestação

E a manifestação dos servidores municipais, em carreata pelas duas principais ruas do centro de Catanduva chamou atenção. Houve uma grande participação dos servidores que cobram da administração mais respeito. A concentração foi realizada a partir das 10 horas em frente ao Poupatempo. Por conta da preocupação com a disseminação da Covid-19, os organizadores pediram para que todos os participantes estivessem de máscaras, permanecessem nos veículos e com bexigas pretas nos automóveis.

Posicionou

O vereador Aristides Jacinto Bruschi afirmou que quando se reuniu com a prefeita foi em função de batalhar pelos servidores e recebeu informações da prefeita sobre as decisões federais. Falou sobre a prefeita ter dito que se preocupava com a possível falta de dinheiro para pagar os funcionários. “Sou funcionário público, sou enfermeiro. Batalho para os benefícios para os servidores”.

Prefeita

Em entrevista para a imprensa local, a prefeita afirmou que também é aposentada como funcionária pública. “Eu nunca me esqueci deles (servidores). Quando falei com o enfermeiro Ari foi um pedido de ajuda. Me ajuda aprovar para eu ter fôlego porque tenho receio de não conseguir pagar. Jamais eles foram moedas de troca”, disse Marta.

Recursos

Com três novas medidas provisórias (MPs) de créditos extraordinários editadas nas últimas duas semanas, o governo federal ultrapassou a marca de R$ 500 bilhões destinados a combater a pandemia de covid-19 no Brasil. O valor é próximo de 7% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2019.

Adiada

Foi adiada para esta semana a votação da medida provisória que altera as regras trabalhistas durante o período da pandemia de covid-19 para evitar demissões. O adiamento se deu após as manifestações de vários líderes, que apontaram a necessidade de mais tempo para discutir mudanças no texto. Entre as alterações estabelecidas pela MP 927/2020 estão a possibilidade de teletrabalho, a antecipação de férias e de feriados e a concessão de férias coletivas. O texto precisa ser votado até o dia 19 de julho, ou perderá a validade.

Amazônia

O Senado vai realizar na próxima terça-feira (14), a partir das 16h, audiência por videoconferência com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele vai debater as ações do governo federal para enfrentar o desmatamento na Amazônia, além de responder a questionamentos dos senadores.

Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cobrou do governo o envio de uma proposta ao Congresso sobre a modernização da renda mínima no Brasil. Segundo ele, ao não tratar a questão, o governo sofrerá forte pressão por parte de deputados e senadores para prorrogar, mais uma vez, a ajuda emergencial de R$ 600.”O Congresso vai avançar nesse debate dentro da realidade fiscal do País. Se deixar para última hora, a pressão dos deputados e dos senadores para prorrogar os R$ 600 será grande”, ressaltou. Maia disse que o País já tem o bolsa família, que cuida de uma parte da sociedade, e defendeu um debate amplo e urgente sobre o tema. Ele participou de uma live promovida pelo banco BTG Pactual nesta quinta-feira (9).

