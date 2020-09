PENEIRA FINA 12/09/2020

ELEIÇÕES 2020

Com a implementação da lei 13.877/19, as coligações partidárias só estão autorizadas para as eleições majoritárias (isto é, para o cargo de prefeito). As coligações proporcionais para vereadores não serão permitidas. Para os vereadores, cada Partido terá que montar sua chapa na disputa e poderá contar somente com seus próprios votos.

FALTA ÁGUA

Pequenos comércios e indústrias do Jardim Imperial (Rua Parati) reclamam de recorrente falta de água no local desde o último sábado (05), segundo moradores nem após as 22:00 horas a água brota nas torneiras. Pedimos a Saec que informe com carro de som aos moradores e comerciantes que merecem uma satisfação antes de terem sua água cortada.

BICHARADA FELIZ

Como já informamos aqui, cada dia mais aparecem protetores de animais dentre os candidatos a vereador e a maioria não tem ideia do que é sair resgatando animais abandonados. Dos vereadores em exercício dos mandatos temos Onofre Baraldi, Gaúcho e agora Cidimar Porto que vem levantando esta bandeira. Se os vereadores em questão tivessem um trabalho robusto nesta causa, não teríamos um Centro de Zoonoses tão abandonado, limitado e ineficaz como temos em Catanduva, principalmente, vereador da situação.

FACÃO ELEITORAL

Os partidos começaram a cortar o excedente dos pré-candidatos a vereadores e vai desagradar muita gente. Já tivemos filiados do PP reclamando nas mídias sociais por achar injusto o cortarem. A pessoa tem um leque de opções em partidos para se filiar a tempo, escolhe o “X” ou “Y” aí na “hora do pega” é cortado sem tempo hábil para ir para outra sigla “ficando a pé a beira do caminho” feito música do Erasmo Carlos. Combinado não é caro!

NOTA DO PP

No dia 11 de setembro, às 11h11, o Partido Progressista Catanduva realizou a convenção das eleições municipais. Ricardo Rebelato oficializou sua candidatura e anunciou o seu vice, Fábio Manzano, do MDB. Chapa completa, o Progressistas vai disputar as eleições com 20 candidatos a vereadores, entre eles sete candidatas mulheres.

REBELATO E SEU VICE

Esta coluna havia antecipado que PP e MDB haviam selado um acordo por escrito para fazerem a aliança. Nos bastidores políticos nossas fontes falavam que havia compromissos de indicação do vice e de secretarias pelo MDB. Esta forma é antiga de fazer política, ou seja, negociação de cargos em troca de apoio. E ontem na convenção dos Partidos PP e MDB o primeiro acordo se confirmou: foi anunciado Fábio Manzano do MDB como vice de Rebelato do PP.

MDB DAQUI IGUAL AO DE LÁ

Não causa surpresa a forma de atuação do MDB de Catanduva, que acaba por reproduzir as mesmas práticas do MDB de Brasília. Apoio desse que participe do Governo. Todos lembram do MDB apoiando FHC, Lula e até tendo Temer como vice de Dilma. A história se repete, sempre sob a alegação da governabilidade. Já ouvimos muito isso antes!

QUANTOS MAIS VIRÃO

Agora a cidade pergunta quantos membros que ocupam cargos na atual Administração estariam inseridos neste acordo entre os partidos? Será que veremos Daniela Arieta, Solange Fonseca, Ronaldo Gonçalves e tantas outras figuras que tem atuação questionada por parcela da sociedade? Só não dá mais para Ricardo Rebelato ficar negando que é apoiado e será a continuidade do atual grupo político que está no Governo Municipal. Agora tem que abraçar e assumir os bônus e ônus. Vamos aguardar…

DOR PRÉVIA

Acontece que após assinar o combinado com Manzano em Agosto, Rebelato vem sofrendo de dores estomacais ininterruptas e haja Leite de Magnésia para tanto mal estar. Alguns apoiadores do seu time já demonstram descontentamento, mas faz parte do jogo. Melhoras ao Candidato.

PROCON CATANDUVA

Está havendo vários abusos nos preços dos itens da cesta básica em todo Brasil e estamos acompanhando que os Procons estão agindo com rigor, mas e em Catanduva? O modelo implantado aqui não dá resultado positivo em benefício da população, pois, o Procon não tem feito diligências e se precisar reclamar de algo, passará um tempo na fila da burocracia com inúmeras exigências. Ligamos inúmeras vezes e o telefone divulgado pela prefeitura não atende. Quem ganha com isso? O consumidor não é!

PSDB

Hoje a partir das 9:00 horas acontecerá na Câmara Municipal de Catanduva a convenção que aclamará o Padre Osvaldo de Oliveira Rosa como candidato a prefeito e oficializará seu vice.

PRTB

Outra convenção, também na Câmara será do PRTB local (partido do Gal. Mourão) a partir das 16:00 horas. O partido já tem compromisso com a candidatura de Ricardo Rebelato.

Banheiros

E as obras dos banheiros da Praça da República realmente estão paradas. De acordo com a prefeitura, depois de questionamento de O Regional, a empresa foi notificada e informou que suspendeu as atividades momentaneamente após a confirmação de um caso de coronavírus entre os funcionários do canteiro de obras. Não informaram o prazo para que as ações no local sejam retomadas.

Sem fogos

E o vereador Nilton Cândido pretende proibir, se projeto for aprovado e for sancionado, a venda de fogos de artifício com barulhos em toda a cidade. Muitos já comemoram a iniciativa, principalmente tem quem animais de estimação, idosos e bebês em casa. Mas claro que a medida não deve agradar todo mundo, vai brigar com comerciantes e fornecedores dos produtos, que já não se vende também mais como vendia antes.

Atualização

Melhoras no quadro de saúde tanto do vereador Enfermeiro Ari e do empresário e pré-candidato Roberto Cacciari. De acordo com divulgação, Enfermeiro Ari recobrou a consciência e está orientado e lúcido, já tendo conversado com familiares. Cacciari encontra-se hospitalizado, na enfermaria do Hospital São Domingos. Apresenta melhora clínica i, dispensando o uso de cateter do oxigênio em grande parte do dia.