PENEIRA FINA 11/10/2020

LEI DOS 30 DIAS

A Secretaria da Mulher discute na próxima sexta-feira (16) o impacto da chamada “Lei dos 30 dias” na vida das mulheres com suspeita de câncer. Essa legislação garante a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com suspeita de câncer o direito à realização de exames no prazo máximo de 30 dias.

OUTUBRO ROSA

O debate faz parte da programação do Outubro Rosa deste ano e tem o apoio da Primeira-Secretaria e da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara Federal, em parceria com o Senado, por meio da Procuradoria Especial da Mulher, da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e da Liga do Bem.

CRIMES DIGITAIS

O Projeto de Lei 3956/20 cria juizados especiais criminais digitais competentes para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo cometidas mediante o emprego da informática ou a ela relacionadas. O texto em tramitação na Câmara dos Deputados insere dispositivos na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e na Lei do Juizado Especial Federal. Essas instâncias atuam em casos considerados de menor complexidade. (Câmara Federal)

BOLSONARO VETA

Uma proposta idêntica (PL 6832/17) foi aprovada pela Câmara em 2018 e vetada integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019, sob argumento de que a ideia “usurpa competência privativa do Poder Judiciário”, ao qual cabe criar juizados.

EPIS DOS COVEIROS

Quem enterrou algum familiar, amigo ou conhecido nos últimos dias nos cemitérios municipais pode reparar que os funcionários, principalmente os coveiros, estão trabalhando sem o uso devido dos equipamentos de proteção individual(EPIs) e as vezes com uma indumentária muito mais, muito surrada. A função destes profissionais é de extrema importância e os mesmos deveriam ser assistidos de uma forma “mais carinhosa” pela administração pública que poderia equipá-los melhor.

PALMEIRA CONDENADO

O vereador Daniel Palmeira foi condenado pela Justiça. A sentença condenatória é da Comarca de Jaboticabal (Proc. 1004421-60.2016.8.26.0291). A decisão aconteceu há alguns meses atrás, mas só agora com o registro da candidatura de Daniel para o cargo de vereador chegou ao conhecimento do público, através das certidões do candidato à Justiça Eleitoral. Palmeira já havia sido preso na operação “Arquivos Deslizantes”, mas retornou à Câmara Municipal. Na época não perdeu o mandato de vereador porque votaram CONTRA a cassação de Daniel Palmeira os vereadores: Luís Pereira, Onofre Baraldi, Gaúcho, Ditinho Muleta, Wilson Paraná e Ari Enfermeiro que arquivaram a denúncia. Votaram a FAVOR da cassação os vereadores: Nilton Cândido, Amarildo Davoli, André Beck, Ivan Bernardi, Maurício Gouveia e Cidimar Porto, que foram votos vencidos.

PUNIÇÕES

Na sentença foi determinado a Daniel palmeira pelo Juízo que: a) suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos; b) pagamento de multa civil em 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial indevidamente obtido; c) proibição de contratar com o Poder Público; d) restitua o valor pago pela Câmara Municipal de Jaboticabal na aquisição dos arquivos e e) perda da função pública;

“MAIS UMA” PARA A CÂMARA

Daniel Palmeira recorreu da decisão ao Tribunal de Justiça e aguarda julgamento. Além dessa condenação Daniel responde há várias ações judiciais, inclusive em outros Estados. Como estamos em novo ano legislativo e a condenação judicial sofrida representa fato novo, Daniel poderia sofrer novo processo de cassação perante a Câmara Municipal. Seria outra “batata quente” para os vereadores, que já enfrentaram várias situações inusitadas, nunca antes ocorridas em nossa cidade. O fato de Palmeira não ter condenação em segunda instância não seria impeditivo, já que Ari e Paraná sofreram denúncias na Câmara por condenações havidas também em primeira instância. Os vereadores que livraram os acusados da cassação foram basicamente os mesmos citados no tópico acima, com exceção dos acusados claro.

RITO DE CASSAÇÃO

Como ocorreu no caso de Ari Enfermeiro e Wilson Paraná os vereadores não podem fazer a denúncia ou se manifestarem previamente sobre o assunto, sob pena de ficarem impedidos de participarem de um novo processo de cassação. Assim, para que Daniel Palmeira possa sofrer um novo processo de cassação algum eleitor de Catanduva teria que protocolar uma nova denúncia à Câmara. Será que teremos alguém? Vamos esperar para ver porque falar até papagaio fala, mas na hora que a coisa pega de verdade, algumas pessoas costumam fazer de conta que não é com elas.

NOVAS ALIANÇAS

Para finalizar esse assunto gostaríamos de saber a posição de Beth Sahão, já que Daniel Palmeira é candidato em sua coligação. Será que ela manterá a candidatura de Daniel ao cargo de vereador com apoio da petista? Veremos…