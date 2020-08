PENEIRA FINA 11/08/2020

Faz de conta que eu quero resolver

A semana começou bem com a prefeitura sob a batuta da maestra Marta; O RH da prefeitura cometeu erro no pagamento dos servidores com relação aos consignados, pra solucionar disseram que era só ligar que estariam resolvendo… Pois bem, quem resolveu? Quem atende o telefone divulgado pra isso? O número divulgado ninguém atente, assim fica difícil.

Recape do faz-de-conta

Pelas redes sociais prefeita e prefeitura mostram recapes em várias ruas da cidade e mesmo assim recebemos várias reclamações. O critério usado para escolha das ruas está meio confuso, asfaltam onde aparece mais ou como disse um cidadão: Parece encomendado este asfalto, passou perto da minha rua esburacada e já foram para outro lugar me deixando atolado no barro (Sebastião Moraes só fizeram algumas ruas). Estão fazendo de conta?

BURACANDUVA

Catanduva voltou a ser chamada como ‘Buracanduva’ pelos moradores e visitantes de nossa cidade. Não adianta recapear somente algumas ruas e deixar a cidade toda tomada por buracos! A maquiagem não disfarça mais em tempos de redes sociais. A população está sentindo nos danos sofridos por seus carros e também no bolso a quantidade enorme de buracos existentes! Sem falar no risco a vida das pessoas envolvidas em acidentes.

BURACANDUVA II

Os buracos da foto estão localizados na esquina do Colégio COC e já estão fazendo aniversário, tanto é o tempo que estão lá. Naquele local já ocorreram inúmeros acidentes com motociclistas, o último na manhã de ontem, sendo a vítima encaminhada para UPA. E não adianta querer jogar a culpa nos funcionários da Prefeitura, porque eles não recebem a estrutura e materiais necessários para realizarem seus serviços, dependendo da Prefeita para poderem trabalhar.

BURACANDUVA III

Alguns munícipes estão estudando a possibilidade de entrarem com ações para serem indenizados pela Prefeitura pelos danos sofridos, mas seria bom cobrarem também a Prefeita Marta e seu Secretário de Obras, porque o contribuinte não pode pagar mais uma vez pela omissão de nossos “gestores públicos”.

ÁREA DE INTERESSE SOCIAL

Conforme já comentamos,acompanhamos a entrega do loteamento de interesse social na cidade de Planalto. Naquela cidade o projeto começou na mesma época de Catanduva, mas aqui continua aguardando a liberação da Prefeitura Municipal. Novo Horizonte também já entregou recentemente o mesmo projeto. Porque será que em Catanduva a coisa não anda? Quais interesses dificultam que mais de 1000 famílias adquiram seus lotes por valores inferiores do mercado?

ÁREA DE INTERESSE SOCIAL II

Esta área já deu muita dor de cabeça para Padre Osvaldo, gerando até um processo judicial. Antes do recesso da Câmara Municipal, o vereador André Beck conseguiu aprovar seu projeto para regularizar a situação da área e aguarda a sanção ou veto da Prefeita Marta. O projeto de André Beck declara a área de interesse social, para pessoas de até 03 salários mínimos de renda familiar, como está previsto no atual plano diretor da cidade. Mas pelo que apuramos a Prefeita não vai fazer nem uma coisa nem outra, vai deixar correr o prazo para que a Câmara publique a lei. É um espetáculo a postura da Prefeita, você não concorda? Marta sendo Marta. Quer mais? Passa amanhã!

Já receberam

Mesários que participarão nessas eleições já receberam por e-mail ou pelo whatsapp, o informativo da Justiça eleitoral, com a convocação para o pleito deste ano e a forma de efetuar o cadastro no site do TRE-SP.

CUIDADOS

Os mesários receberão um kit com máscaras e álcool gel no dia da eleição. A biometria não será realizada neste ano. Mesmo assim, aqueles que não cadastraram a digital em 2018, não votarão neste ano em Catanduva. Aqueles que não regularizaram o título na época, estão com o documento cancelado e ficarão em votar em 2020.

