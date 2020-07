PENEIRA FINA 11/07/2020

31º

Catanduva registrou o 31º óbito pela Covid-19. Trata-se de um homem de 66 anos, morador do Parque Glória VI e que estava internado no Hospital Emílio Carlos. Outras duas mortes ainda estão em investigação. Mulher, 79 anos, moradora do Jardim Eldorado, que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento e homem, 75 anos, morador do Solo Sagrado, também atendido na UPA. Casos confirmados da doença subiram para 880.

Média

Catanduva tem tido uma média de pessoas que se curam da doença por dia. Do dia 08 para o dia 09 foram 38 pacientes a mais curados. Do dia 09 para o dia 10, 37 curados.

Voltou a subir

Enquanto no dia 09 de julho tínhamos 1284 pacientes considerados suspeitos para a Covid-19, ontem o índice subiu para 1.410. Na comparação entre o dia 08 e dia 09 de julho tinha havido queda de 1309, no dia 08 para 1284, no dia seguinte.

Mortes em asilos

O novo coronavírus já causou a morte de 493 idosos em instituições de longa permanência do Estado de São Paulo. Outros 138 óbitos estão em investigação. O total de contaminados em asilos chegou a 2.027 na quinta-feira, 9, segundo dados do Ministério Público de São Paulo (MPSP). Há ainda 393 casos suspeitos. O vírus pegou também 1.095 funcionários, mas não há informações sobre mortes. Os números correspondem a levantamento feito em 1.700 dos 2.012 abrigos permanentes de pessoas idosas, públicos e privados, existentes no Estado, segundo o MPSP. A população nos lares monitorados é de 39.637 pessoas com mais de 60 anos. As instituições estão espalhadas por todas as regiões de São Paulo – o mapeamento só não atingiu a região de Marília.

Dados

Em asilos da Grande São Paulo, 388 pegaram o vírus e houve 102 mortes. No Interior, a região de Piracicaba lidera com 94 casos e 31 mortes. Na Baixada Santista foram 27 óbitos e 81 casos positivos. A região de Campinas teve 80 casos e 12 mortes. Instituições da região de Sorocaba somaram 31 casos e 11 óbitos, mas têm outras nove mortes em investigação. As regiões de Bauru, com 25 casos e dez óbitos, e São José do Rio Preto, com 57 casos e 10 óbitos, também tiveram alta disseminação. Em Tabapuã, um surto de coronavírus em um asilo causou a morte de oito idosos e infectou outros vinte. Dez funcionários também pegaram a doença. A promotoria de justiça interveio para cobrar a retirada dos internos que passaram por testes e não apresentaram o vírus. Eles foram para a casa de familiares. Um grupo de idosos que não tinham vínculo familiar permaneceu isolado no interior da unidade. A direção do Lar Joana D’Arc, onde acontece o surto, informou que todos os protocolos foram seguidos desde o início da pandemia.

Saíram do isolamento

Na quinta-feira, 23 idosos curados da Covid-19 puderam sair do isolamento e o retorno a rotina foi comemorado pelos funcionários da instituição.

Empréstimos

Pequenos negócios poderão tomar empréstimos de até R$ 50 mil direto por meio de maquininhas de cartão. Aprovada pela Câmara dos Deputados na quinta-feira (9), o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), segue para apreciação do Senado. A proposta de incentivo ao crédito para pequenas e médias empresas durante a pandemia do coronavírus inclui a possibilidade de empréstimos por meio de maquininhas de cartão, com juros de 6% ao ano, prazo de carência de seis meses para início do pagamento e até 36 meses para quitar o financiamento.

MP

A MP 975/2020 foi editada pelo Executivo no início de junho e, originalmente, previa apenas o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC-FGI), que autoriza a ampliação de até R$ 20 bilhões de recursos da União ao Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), gerido pelo BNDES, sendo destinado para empresas com faturamento superior a R$ 360 mil a R$ 300 milhões, no ano-calendário de 2019. Além das pequenas e médias empresas, poderão acessar essa garantia as associações, fundações de direito privado e as sociedades cooperativas, exceto sociedades de crédito.

Senado

O texto segue agora para análise e votação no Senado Federal. A MP também prevê alterações na Lei nº 13.999/2020, que criou o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), como por exemplo, mudanças nos limites de garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO), que passa de 85% para até 100% do empréstimo. Entretanto, o limite de 85% continua para o valor total da carteira de empréstimos da instituição financeira no âmbito do Pronampe.

Sintomas

Catanduva registrou 1,5 mil atendimentos de pessoas que apresentaram sintomas respiratórios no mês de junho. O número é referente à quantidade de pacientes consultados nas unidades de saúde, referência para esse tipo de procedimento.De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, a maior parte da demanda foi absorvida na UPA, algo em torno de mil atendimentos. Enquanto que, as unidades de saúde dos bairros somaram outros 500 atendimentos.

Orientação

A orientação da Secretaria de Saúde é que o paciente relate os sintomas no momento em que ele chega à unidade do seu bairro para acolhimento específico. Por conta da transmissão comunitária da covid-19, a síndrome gripal é tratada como infecção. Pacientes com quadro mais leve de gripe são encaminhadas ao isolamento domiciliar por 14 dias. Em casos mais graves, quando há dificuldade de respirar ou doenças respiratórias crônicas, são encaminhados aos hospitais. Atualmente, na rede pública de saúde de Catanduva, todas as pessoas que apresentam sintomas respiratórios são submetidas a testes para covid-19.

Rescisão

A prefeitura de Catanduva notificou a empresa MWA Medicina e Segurança do Trabalho sobre a rescisão do contrato firmado e a aplicação de penalidades. Para concluir o processo, deu prazo de 5 dias úteis para manifestação do responsável pela empresa.

