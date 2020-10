PENEIRA FINA 10/10/2020

ENFIM, A CHUVA!

Em meio ao calor intenso, a chuva “deu as caras” em várias cidades da região; Houve ventania na cidade de Novais e em Paraíso o vento chegou a arrancar a cobertura da arquibancada do estádio municipal e derrubou algumas árvores. Em Catanduva não foi em toda cidade mas mesmo chovendo de “forma isolada”, muitas pessoas “saudaram a chuva” se refrescando nela em um banho pitoresco.

ENCHENTES ANUNCIADAS

Com a sujeira e o assoreamento que está os nossos rios e também com as “bocas de lobo” sem manutenção há anos podemos prever que haverá alagamentos em alguns pontos da cidade. Somando ao abandono da prefeitura, o lixo mal coletado e o relaxo de algumas pessoas, essas bocas de lobo já apresentaram deficiência só com um “pouquinho de chuva”, imaginem quando vierem os torós d’água”.

ENCHENTES ANUNCIADAS II

Retrato “mostra as vergonhas” dos últimos quatro prefeitos, a Avenida Mongaguá no jardim Alpino é a máxima expressão da inércia. Vitima das enchentes, avenida em questão chegou a receber verbas em quase todos os governos municipais dos últimos vinte anos e vergonhosamente está por fazer até ontem, quem sabe hoje né.

A PREFEITA SABE

A última verba que veio para fazer a tubulação e pavimentação asfáltica na Avenida Mongaguá chegou junto com dinheiro de outras obras o que chamam no poder público de “obra casada”. A prefeita quando informada da situação, ela disse que ia verificar e continua verificando, pois, falamos com a alcaide em meados de julho de 2019 e até agora nada! Um morador chegou a colocar uma placa escrita: “Aqui jaz as vergonhas de Marta e Macchione”. (A placa foi levada pela última chuva forte). Bom, pelo jeito a “obra casada” já separou e deve estar em processo de divórcio, pois, dinheiro veio aos montes, mas faltou gestor.

COMUNICADO DA SAEC

A SAEC informa que os reservatórios do Parque José Cury e do Parque Flamingo estão fechados, de forma emergencial e temporária, devido ao nível crítico no volume de água. Por conta dessa manobra, os bairros mencionados e outros na redondeza serão afetados por interrupção no fornecimento. Os reservatórios serão reativados assim que alcançarem níveis necessários para o bombeamento aos bairros. A SAEC pede desculpas pelos transtornos e reforça o apelo para o uso consciente da água, visando minimizar os efeitos da atual situação.

100 ANOS E MORTE

Uma Centenária portadora de Alzheimer que estava internada no Hospital Emilio Carlos em Catanduva desde o ultimo dia 02 de outubro veio a falecer na última sexta-feira(09) vítima da Covid-19. A moradora era muito querida, morou quase a vida toda em nossa região, chegou a ser homenageada esse ano ao completar 100 anos de idade. Nossas condolências a família enlutada.

MAIS DO LEITOR

“Perfeita a Peneira Fina, temas bem direcionados numa fala clara e esclarecedora.” “A prefeita tem lido? Se ela lê já sabe o que a cidade precisa, se não faz é porque não quer fazer mesmo, mas parabéns pelas colocações mostrando a real situação da cidade”.

MAIS VEREADOR NA DELEGACIA

Esta semana dois vereadores foram parar na delegacia por serem hostilizados na rua por cidadãos que são contrários as suas posturas, Paraná no domingo (04) e Cidimar na quinta(08). Agora, se cada político profissional que for hostilizado nas ruas forem para delegacia, o delegado não vai fazer mais nada. Vamos ter que criar a DPP “delegacia de proteção aos políticos”.

CANDIDATOS A PREFEITO

Hoje as 09h00 horas da manhã acontece no salão nobre do Sincomércio a “apresentação do plano de governo” de Roberto Cacciari do Cidadania. O evento contará com a presença do deputado federal Arnaldo Jardim do Cidadania/SP

PASSEATA

Ricardo Rebelato faz passeata com saída da Praça 09 de Julho. A concentração será às 09 horas. O candidato percorre a pé as principais ruas da cidade.

BETH

Beth Sahão terá um sábado marcado por visitas aos bairros da cidade pela manhã e também no período noturno. À tarde terá reunião interna com sua equipe.

PADRE

O tucano Padre Osvaldo, até o final desta edição não tinha encaminhado sua agenda para o sábado.

CINDO REGIÕES NA FASE VERDE

O Governador João Doria anunciou nesta sexta-feira (9) o avanço da Grande São Paulo e as regiões da Baixada Santista, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Taubaté para a fase verde do Plano São Paulo de controle da pandemia e retomada consciente de atividades econômicas não essenciais.

CINDO REGIÕES NA FASE VERDE II

Pela primeira vez, é alcançada a penúltima fase mais branda de uma escala de cinco etapas do Plano São Paulo. A reclassificação vale de sábado (10) e até o dia 16 de novembro. Na fase verde, o rol de permissões para atendimento presencial com restrições de acesso e protocolos sanitários é ampliado para atividades culturais, convenções e eventos sociais ou de negócios.

NOSSA REGIÃO

As regiões de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto São João da Boa Vista e São José do Rio Preto prosseguem na etapa amarela. Já a região de Barretos teve piora nos índices de avanço da pandemia e regride para a fase laranja.

BARES E RESTAURANTES

Para bares, restaurantes e demais estabelecimentos com consumo local de alimentos e bebidas, o atendimento presencial é permitido entre 6h e 22h, desde que respeitados os limites de dez horas de expediente na fase amarela e 12 horas na fase verde. Em ambas, os estabelecimentos com funcionamento noturno deverão fechar as portas às 22h, mas podem autorizar a permanência de clientes que já estão no local até as 23h.