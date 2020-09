PENEIRA FINA 10/09/2020

ASSOREAMENTO

Estamos recebendo reclamações de munícipes pedindo para que a prefeitura faça manutenção nos rios da cidade. Segundo munícipes e alguns vereadores, o abandono é proposital para depois querer canalizar. Quando chove é porque chove e quando não chove é porque está difícil o secretário responsável aparecer.

DESASSOREAMENTO

Após algumas reclamações, a prefeitura começou limpar o Córrego Barro Preto, mas parou logo no início porque paramos de cobrar. Onde é canalizado o rio apodrece nessas épocas, causando mau cheiro e gerando desconforto e reclamações. Já no Residencial Pedro Monteleone verificamos que “o emissário de esgoto” que começa na Rua Aniz Buchala está todo assoreado despejando dejetos no córrego Minguta.

NOTA DA PREFEITURA

“A Prefeitura de Catanduva informa que a limpeza do canal será feita pela Secretaria de Obras, que está aguardando a possibilidade de retorno de operadores que estão afastados por conta do enfrentamento ao novo coronavírus. Ainda nesta semana, o secretário da pasta estará no local com um dos encarregados para alinhar como o trabalho deverá ser feito.”

O VINHOLI ERA RUIM

Ninguém em época alguma viu tanto descaso em Catanduva como nos dias de hoje. Os críticos de Vinholi estão tendo que “engolir seco”, pois, não imaginavam que Macchione e Marta fariam tão mal a cidade e esqueceriam o povo dos bairros que dependem do serviço público em geral. Só se perguntar: Como está a Educação? Limpeza? Saúde? Atendimento no Paço Municipal?

DE MIMIMI EM MIMIMI

Sempre após comentários assim, recebemos “os mimimis”. Um exemplo disso temos o Ilustríssimo Presidente do Conselho de Saúde Dr. Arthur do Espirito Santo Neto que é primo da prefeita, este diz: “Não tenho necessidade de ficar divulgando tudo o que eu faço”. Então Dr, trabalhos como conselheiro devem ser públicos.

COMO ESTÁ A SAÚDE?

Temos a pior saúde pública de todos os tempos, hospitais atendem como querem, secretário fecha postos de saúde, falta remédios básicos, na recepção do dentista da Rua São Paulo tem uma infiltração nojenta na parede, por duas vezes funcionários paralisaram serviço por falta de EPIs e higienização e o presidente do Conselho de Saúde argumentando como se estivesse tudo maravilhoso.

DEMAIS CONSELHEIROS

Não esquecemos que temos valorosos Conselheiros de Saúde que sempre mostram seus trabalhos e sempre prestando conta e cobrando por onde passam.

SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO

Esta semana está acontecendo uma série de palestras (On-Line para alunos da área) da XXIX Semana da Administração. O palestrante de ontem (09) foi o presidente do Sincomércio de Catanduva Ivo Pinfildi Jr. que abordou sobre as “Lições trazidas pela pandemia às lojas do varejo” destacando o crescimento das vendas através da Internet disseminadas principalmente pelas mídias sociais e por aplicativos.

UNIDOS PARA O BEM

A ACE Catanduva convida a imprensa e parceiros do projeto “Unidos Para o bem” para campanha de arrecadação de brinquedos. O evento acontecerá as 14:00 horas no Anfiteatro da ACE a Rua Alagoas 137.

Mais caro

A prefeitura de Catanduva aditou o contrato firmado para a reforma e ampliação da cozinha da escola Municipal de Ensino Infantil Professora Dora de Arruda Mendes, no Giordano Mestrineli. O aditamento se refere reajuste no valor do contrato em 10%. Ou seja, a prefeitura vai pagar quase R$ 6 mil a mais na obra. Na justificativa, aumento também nos serviços de viga invertida, construída sobre a laje para junção da ampliação com a existente; instalação de exaustores; demolição de prateleira de alvenaria na despensa e construção de prateleiras de granito com suporte metálico; instalação de portinhola de alumínio e pedra de granito para o passa-pratos; instalação de moldura de gesso.

Lista

A administração também divulgou no Diário Oficial do Município a lista de profissionais da área da cultura habilitados para receberem benefícios da Lei Aldir Blanc. A lista saiu na edição da última terça-feira. Se for da área e se cadastrou, confere que seu nome está lá!

Nada ainda

Nossa reportagem tem acessado diariamente o portal do Tribunal Superior Eleitoral para verificar as atas de convenções e partidos que já iniciaram os pedidos de candidatura. Por enquanto, apenas algumas coligações da região aparecem. Marapoama, Catiguá, Tabapuã. Catanduva não há de nenhum partido.

Transtornos

Obras realizadas no São Francisco tem deixado moradores de cabelo em pé. Uma hora é por conta das ruas interditadas. Outra por conta da poeira e barulho. Ontem foi pela falta de água por conta da suspensão do abastecimento na região. Moradores entendem que obras são para melhorias, mas que causam transtornos, ah, isso causam.

Sem notícias

A Câmara de Catanduva divulgou que por conta da legislação eleitoral, as redes sociais e o site do Legislativo ficarão sem atualizações de notícias. Nas redes, apenas a divulgação das sessões ordinárias e possíveis extraordinárias.

Não ao fechamento

O vereador Nilton Cândido elaborou Moção de Repúdio endereçada ao Governo do Estado, diante do projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa e que pretende, dentre outras medidas, finalizar a atuação da Sucen. “Pretende extinguir várias instituições e autarquias e dentre elas, a Sucen, os municípios do Estado mais do que ninguém sabem dos trabalhos realizados e a falta que fará caso extinta. A sucen foi criada em 1970 é uma autarquia que tem por finalidade promover o efetivo controle de doenças por vetores, de pesquisa científica, presta assessoria técnica a todos os municípios, além de gerenciar a distribuição de inseticidas para todo o estado”.