PENEIRA FINA 10/08/2020

Saúde sem manutenção

Verificamos as compras de peças para manutenção da frota da saúde e as peças novas estão a disposição. Um secretário de saúde que visitasse o pátio ao lado de sua janela resolveria a situação.

Loteamento liberado

Acompanhamos em Planalto/SP, o sorteio dos lotes em um projeto habitacional social lançado ao mesmo tempo e mesmo molde que foi lançado em Catanduva. Por lá as pessoas já foram sorteadas e já sabem onde será seu lote, mas em Catanduva continua enroscado para tristeza de muitos.

Marcos Zerbini

Com experiência de 40 anos fazendo o mesmo projeto, deputado não vê motivos pra Catanduva apresentar tanta dificuldade para liberar esses terrenos que tem cunho social sem fins lucrativos. Para Zerbini a prefeitura poderia se empenhar agilizando essa entrega. A prefeita se quiser pode ajudar e muito.

A prefeita consegue

Não tem nada feito. A cidade 100% atitude e empenho da prefeita Marta, tudo tem que ser cobrado, requerido e acreditem, ela vai verificar. Os catanduvenses só querem que a prefeita seja prefeita sem terceirizar para o governador, MP ou até para o ex-prefeito.

Será que veio

Em Rio Preto, o Hospital de Base recebeu uma remessa de 10.400 ampolas de relaxantes, que a instituição diz ser suficiente para atender pacientes por 10 dias. Os medicados vieram da Secretaria do Estado da Saúde. E outras medicações ainda devem chegar nessa semana. Na última semana, a pasta estadual afirmou que distribuiria 32 mil unidades farmacoterápicas para Rio Preto, Fernandópolis, Novo Horizonte, Catanduva, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

Força-tarefa

Não faz muitos dias falávamos sobre a situação da praça da República e as reclamações sobre sujeira no local. Nessa semana, a administração divulgou uma força tarefa para limpeza da praça. Ah, falamos sobre as plantas estarem secas também. E não é que regaram e tiraram também as filhas secas? Palmas!

A partir de sábado

A partir do próximo sábado, o eleitor pode ficar de olho com certas condutas proibidas em ano eleitoral. A partir do dia 15, agentes públicos estão proibidos de nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, até a posse dos eleitos.

Inaugurações

Também passa a ser proibido a participação de qualquer pré-candidato em eventos públicos como inaugurações, por exemplo. E a partir do dia 16 de agosto, começa valer o prazo para a realização das convenções partidárias, que vai até setembro. Na experiência vivida por aqui, as convenções serão realizadas quase sempre no final do período.

Alianças

Segundo informações, a pré-candidata Beth Sahão já teria firmado aliança com os partidos PTB, PSB, Solidariedade, Avante e Prós. A petista mantém ainda conversas com integrantes do Psol e PSD.

PMDB

Incógnita ainda do MDB de Marta. Que, em rodas de conversas políticas, tende a encostar em Roberto Cacciari do Cidadania. Aparentemente, o desgaste deste ano teria feito Marta a pensar mais ainda em não concorrer à reeleição. Mas o silêncio ainda prevalece.

Prevemos

Prevemos uma disputa para lá de acirrada e ânimos a flor da pele nos próximos meses. Por enquanto, a maioria dos partidos tem agido de forma mais calma e correndo para lá e para cá para fecharem suas alianças. Mas preparem-se para quando, de fato, iniciar as campanhas…

Últimos dias

A turma da cultura que ainda não se inscreveu no cadastro disponibilizado precisa correr. O prazo termina na segunda-feira e, caso não seja realizado, pode ficar de fora dos possíveis benefícios que serão liberados com a Lei Aldir Blanc.

Casos confirmados

E no final da tarde deste sábado, a prefeitura de Catanduva confirmou, de uma só vez, mais cinco óbitos pela Covid-19. São agora 61 mortes pela doença. Inclusive a da idosa que residia no Recanto Nosso Lar e que os familiares denunciaram as condições da ambulância e a falta de equipamentos de proteção individual dos funcionários no momento de buscá-la.

Não perdoam

E a população não deixa passar nada em branco. Ontem, a prefeitura de Catanduva publicou uma homenagem ao dia de São Domingos, padroeiro da cidade. Bastou alguns minutos para serem postados comentários como: “Olha a cara dele, até ele tá desanimado com essa cidade, com essa prefeita , lamentável! depois não vem querer cobrar nada das pessoas , porque nem a própria prefeita não tem respeito mesmo”, disse um internauta.

