PENEIRA FINA 10/07/2020

15 dias

O Tribunal de Contas concedeu prorrogação de prazo de mais 15 dias para a prefeitura de Catanduva e ex-prefeito Geraldo Vinholi se manifestarem com realização ao contrato firmado entre a administração e a Governança Brasil S/A Tecnologia e gestão para o fornecimento de licenciamento de uso de programas (softwares), numa contratação inicialmente firmada em 2014, mas com aditamentos. O requerimento de prorrogação de prazo para respostas foi feito pela Prefeitura e pelo ex-prefeito.

Sem máscaras

Parece que em Catanduva parte da população ainda não se atentou para o risco em não seguir as medidas de prevenção definidas. Muitas pessoas não respeitam a obrigatoriedade da máscara ao saírem às ruas. E mais: agem normalmente, seguindo suas rotinas habituais sem preocupação. Falamos isso porque nossa reportagem percorreu ruas da cidade e flagrou várias pessoas sem máscaras. Principalmente em áreas de lazer, usadas em Catanduva como local para caminhadas. O Parque no aeroporto é o principal deles. Por lá, jovens jogam bola, caminham, correm, usam a estrutura do parque sem preocupação e sem distanciamento.

Preocupação

Catanduva ultrapassou os 800 casos confirmados de Covid-19. Tem 30 mortes pela doença e uma em investigação. Não é o momento de ficar “dando bobeira” sem proteção. Quer fazer atividades físicas ao ar livre, faça. Mas use uma máscara. Protege você e quem está sempre ao seu lado em casa.

inscrições

Estão abertas as inscrições para o curso a distância sobre Prestação de Contas Partidárias Anuais, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Serão disponibilizadas 20 horas de aulas a representantes de partidos políticos, contadores, advogados e outros profissionais que atuem no assunto. O curso oferecerá apostilas, videoaulas e avaliação de aprendizagem aos participantes. A capacitação é gratuita.

aulas

As aulas serão ministradas pelo analista Judiciário Thiago Bergmann, que atua na Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) do TSE. “A ideia do curso é esclarecer as dúvidas recorrentes e orientar os prestadores sobre como eles devem apresentar as contas anuais à Justiça Eleitoral”, explica.

Inscrições

No ato da inscrição, utilize a chave “PARTIDARIAS”. Quem tem cadastro no Portal de EaD do TSE deve acessar o endereço https://educacao.tse.jus.br/course/view.php?id=558. Já quem não dispõe de cadastro deve acessar https://educacao.tse.jus.br/login/signup.php?. Depois do cadastro confirmado (verifique seu e-mail), o usuário deve acessar o endereço https://educacao.tse.jus.br/course/view.php?id=558.

Extrato

A prefeitura de Catanduva publicou o extrato de contrato com a empresa Coplan que realizará redutores de velocidade em diversas ruas da cidade. R$157.458,24 serão investidos na colocação de lombadas.

Jogos

A volta do Campeonato Paulista Série A1 – 2020 foi liberada pelo Governo do Estado de São Paulo. Ontem os presidentes dos 16 clubes, mais a diretoria da Federação Paulista de Futebol, reuniram-se por videoconferência para discutir alguns detalhes do retorno, que será no dia 22 de julho. Os jogos serão liberados para acontecer apenas nas cidades que estiverem na fase amarela da flexibilização. Como até a volta haverá atualização das fases, ainda não se sabe o local e horário de cada partida.

Banheiros

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes publicou na quinta-feira sobre a obra dos banheiros da Praça da República. “A obra em andamento na praça da República consiste na construção de banheiros. O projeto para os novos sanitários foi determinante, principalmente, porque o espaço atual está em péssimas condições, mas a estrutura subterrânea dificultaria reformas e adaptações para acessibilidade. Sem dúvida, melhoria necessária para a região central da cidade”.

Não demorou muito

E não demorou muito para que vários comentários fossem publicados. “Pra que fazer banheiros, se quando a gente precisa está fechado, nunca fica aberto, principalmente a noite”. “Desnecessário esse banheiro ate porque já tem ai no mesmo local”. “Precisa dar vida na fonte da praça e no coreto. São cartões postais de nossa cidade e estão esquecidos há anos”.

Em vigor

Entrou em vigor na quarta-feira (8) a lei que assegura o pleno funcionamento, durante a pandemia de Covid-19, de órgãos de atendimento a mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e cidadãos com deficiência vítimas de violência doméstica ou familiar. O texto publicado no Diário Oficial da União, Lei 14.022/20, foi sancionado sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. Conforme a lei, o atendimento às vítimas é considerado serviço essencial e não poderá ser interrompido enquanto durar o estado de calamidade pública causado pelo novo coronavírus. Denúncias recebidas nesse período pela Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Ligue 180) ou pelo serviço de proteção de crianças e adolescentes com foco em violência sexual (Disque 100) deverão ser encaminhadas às autoridades em até 48 horas.

