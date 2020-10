PENEIRA FINA 09/10/2020

COMÉRCIO DE CATANDUVA

Neste final de semana prolongado por ocasião do feriado do Dia das Crianças, o comércio abrirá em horário especial: Sábado(10), das 09:00 as 17:00 horas e na segunda-feira(12) das 09:00 as 13:00 horas.

DETRAN/SP E POUPATEMPO

Na próxima segunda-feira (12), os postos do Poupatempo e do Detran.SP (Ciretrans) estarão fechados em todo o estado, em razão do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Na terça-feira (13), o funcionamento volta ao horário habitual de cada unidade. O agendamento de data e horário, obrigatório para ser atendido, pode ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

POLO TECNOLÓGICO

Na quarta-feira 07/10, o Presidente da Associação Comercial e Empresarial (Ace), Marcos Escobar, recebeu a visita dos sócios proprietários da empresa WHF Design Company, Fabrício Gimeses e Fernando Vidal, juntamente com o líder da Walking Together, Fabio Fernandes. Durante a visita foi abordado temas a respeito da área de tecnologia, inovação e polo tecnológico.

MAU CHEIRO

Quem passar pela Praça da República além da sujeira, agora é o mau cheiro que está incomodando moradores próximos que por lá tem que passar diariamente. Durante o último mês, esta coluna cobrou a limpeza da praça, mas “tentaram, mas a faxina não veio”. No local tem sido feita é uma “passada d’agua” vez em quando só molhando a sujeira piorando a situação.

FICAMOS SEM BANHO NESSE CALOR

O campeão de reclamações foi o Bairro Monte Líbano que chegaram completar 26 horas sem uma gota d’agua nas torneiras. Para os moradores a SAEC deveria investir mais em captação para não ocorrerem tantas falhas. “Cobram uma fortuna da gente e enterram o dinheiro no fundo dos rios da forma errada, concretar o fundo dos rios é um erro pois isso impermeabiliza a terra deixando os lenções freáticos sem o abastecimento natural” disse a professora que reside no bairro.

FALTA ÓLEO DE PEROBA

A prefeita Marta e o superintendente da SAEC deveriam vir a público em live ou coletiva de imprensa para pedirem desculpas e se explicarem a população, é um mínimo, nem que tenham que passar um óleo de peroba em suas “cútis dinamarquesa”. Deu vergonha alheia e ninguém para se explicar publicamente, até agora não.

TESTEMUNHA DA HISTÓRIA

Completando 49 anos esta semana, o Jornal O Regional registrou fatos e acontecimentos que marcaram Catanduva e região. Em 2011, em matéria do jornalista Tiago Lotto, O Regional estampava em uma de suas capas a seguinte manchete: MACCHIONE SERVE SUCO DE BARRO À POPULAÇÃO com a imagem de uma torneira saindo “água suja”. Naquela época a SAEC estava trabalhando na rede dizendo melhorar o fornecimento de água. Hoje vemos a mesma autarquia e o mesmo time cometendo os mesmos erros “em uma versão nova de uma velha história”.

ELEIÇÕES DO SIMCAT

O Sindicato dos servidores municipais (SIMCAT) teve eleita a chapa 1 presidida pelo atual presidente Roberto de Souza por aclamação, ou seja, não concorreu com a chapa 2 que vinha disputando a eleição. Segundo informações, a chapa que concorreu com a situação não cumpriu os protocolos para a disputa conforme estipulado no estatuto da instituição. Sendo assim firmados “na democracia” o presidente que está há quase 25 anos seguirá pleiteando se quiser, mais uns 25, democraticamente!

MONARQUIA CATANDUVENSE

É intrigante e interessante o quanto usam a “democracia” e a constituição para montarem “monarquias particulares” no Brasil. É candidato que perde várias eleições por um determinado partido e não abre para que os colegas disputem não reconhecendo que o povo não a(o) quer, é presidente de igreja (e outras entidades) que só sai morto deixando a presidência para sua prole e assim vai.

ULYSSES GUIMARÃES

Ulysses Guimarães tinha uma teoria que é uma espécie de “teoria da janela quebrada”; Quando você permite quebrar uma janela, e ai você vai ver está tudo demolido, todo bairro e ninguém mais liga para mais nada…O que ele dizia é que o desvio não corrigido é o que corrói a democracia por dentro e joga o povo nos braços dos populistas.