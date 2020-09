PENEIRA FINA 09/09/2020

Conselho da Saúde

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Arthur do Espirito Santo, comentou sobre o ofício encaminhado aos vereadores. “Quem fez a sugestão de pergunta, foi o conselheiro Fernando Veteri, a princípio, seria aos candidatos a prefeito, mas alguém sugeriu que se estendesse aos vereadores e os conselheiros aceitaram. É uma pergunta que não é para tentar prejudicar a imagem, pelo contrário, os conselheiros querem saber o que cada vereador fez de projetos com relação à saúde. Foi a título de informação e conhecimento”.

Participações em fiscalização

“O Conselho é composto por membros voluntários, todo mundo já trabalhou ou trabalha. Eu trabalho para o Mahatma Gandhi e Fundação Padre Albino, mas toda semana vou despachar os documentos no conselho e quando eu posso, vou as unidades de saúde, a UPA. Não tenho necessidade de ficar divulgando tudo o que eu faço”.

Parentesco com a prefeita

“Quando fala que eu sou conhecido como sobrinho da Marta, não é verdade. Sou conhecido como Arthur, Dr. Arthur do Grêmio, onde estive por 10 anos, fui presidente, depois integrei a equipe com Alemão. E eu não sou sobrinho, sou primo da Marta e não a vejo desde o falecimento do meu pai há pouco mais de dois anos”.

Relatório pedido pelo Ministério Público

“O relatório que foi feito pelos conselheiros que fizeram as fiscalizações. Enviamos o relatório e quatro, cinco dias depois, os promotores elogiaram o relatório enviado. Mandamos sem por cento das fiscalizações. Foram assinados e carimbados pelas enfermeiras das unidades. Além de ter feito um relatório final, enviamos os relatórios feitos à mão pelo conselheiro Fernando Veteri”.

POUPATEMPO

Tentamos agendar a emissão de uma segunda via do RG no Poupatempo de Catanduva e foi direcionado para o dia 18 em São José do Rio Preto… Isso Mesmo.

PERDE TEMPO

A eficácia do Poupatempo sempre foi questionada no quesito “tempo” desde a sua inauguração. Se o leitor procurar o serviço hoje e fizer questão de ser atendido em Catanduva a agenda será feita para o final de Setembro ou início de Outubro. Pra quem não sabe, não temos impressora de documentos até hoje tendo que ser transferido o serviço para cidades mais próximas.

CULPA DA PANDEMIA?

Não podemos culpar a pandemia apesar do serviço ter voltado no último dia 02 de setembro. Este atraso todo já foi matéria de O Regional em 2013.

SUJEIRA NO CENTRO

Quem passou pelo centro da cidade pode notar o “maior lixão” principalmente nas praças. Acontece que pós inicio da pandemia a empresa mantida a um custo milionário, dispensou vários funcionários que na época foi negado pela prefeita Marta, mas os resultados estão aí a olho nu.

O IDEAL PRA NÃO SER DESELEGANTE

Qualquer um concorda que fica “desajeitado” e um tanto quanto “deselegante” pedir a prefeita via publicação para que a mesma limpe a cidade, mas quando olhamos os gastos com a limpeza, vemos que “o preço que pagamos da limpeza pública em geral, dá pra se comprar muitas barras de ouro”.

MAIS SUJEIRA

Esta administração 2017/20 abandonou praças centrais e os parques que eles mesmos construíram em outra gestão, quem não conhece o Parque Mandaçaí ? São pedaços de Lonas estiradas atrás da rodoviária e estão lá como “um corpo ressequido que se estira em um banho tépido”.

QUEM PAGA A CONTA

Conforme já dissemos aqui, estas “Lonas” entraram em um financiamento de 8 Milhões de Dólares feito pela equipe do então Prefeito Afonso Macchione… Dólar? Sim, e na época não estava mais de cinco reais como está hoje, ou seja, essa dívida sangra os cofres da prefeitura hoje e por anos vindouros.

PDT FAZ CONVENÇÃO NA PERIFERIA

De forma inovadora, a direção do PDT de Catanduva realizará sua Convenção Municipal num bairro. Será dia 15 de setembro, no Jardim América. “Nosso partido deseja sempre estar próximo à população mais carente. São as pessoas humildes que mais necessitam do Poder Público. É no contato direto com as pessoas que são colhidas as melhores ideias e criados os projetos de maior importância”, disse o jornalista Richard Casal, líder do PDT.

PDT E BETH

Anunciado como “possível parceiro” de Beth para as próximas eleições, o PDT de Richard quando anunciado pela candidata promoveu certa discórdia dentre os que almejam a vereança pela sigla. Correlegionários simpatizantes de Beth disseram que seria impossível ela errar quanto a isso. Veremos nos próximos capítulos.

CARRO OFICIAL ABANDONADO

O carro oficial da Prefeitura de Palmares Paulista foi encontrado abandonado no Jardim Horizon no ultimo fim de semana prolongado. Segundo o Prefeito Juninho Bugança, na semana passada, o carro foi levado a uma oficina em Catanduva por indicação da seguradora por estar com para-brisas quebrado ficando agendada sua manutenção. Durante o fim de semana o veiculo foi furtado da oficina e usado na participação de um “racha de carros” evento recorrente neste novo bairro de Catanduva.

TELEFONE DA GUARDA

Segundo vereador Amarildo Davoli, ele fez denúncia nominal à promotoria sobre um Guarda Municipal que da base avisava igrejas e festas quando havia denúncia de aglomeração durante a quarentena, quando as equipes chegavam já não havia mais ninguém para autuar.

DISK-DENÚNCIA

As ligações feitas pelos moradores do Nova Catanduva e José Cury à Guarda real da rainha Marta tem sido, de certa forma, ignoradas ou proteladas no ritmo da prefeita. A Guarda recebeu ligações no domingo e na segunda-feira, feriado, e moradores não foram atendidos. Por que a prefeita coloca um telefone para denúncia e não deixa a Guarda atender ao chamado dos munícipes? Verificamos também que próximo a residência da prefeita sempre tem carros da Guarda passando, pode ser coincidência.