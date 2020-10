PENEIRA FINA 08/10/2020

CANDIDATOS A PREFEITO

Pedimos que os candidatos enviem “suas agendas diárias” para que possamos veicular em nosso matutino. O espaço está aberto, mas dependemos de informações enviadas por vocês através de vossas assessorias. O Regional preza pela igualdade em divulgação seguindo democraticamente, mas precisa da colaboração de todos. Depois não há o que reclamar, quando é publicado de um e não do outro. Aqueles que não enviarem as ações ficam sujeitos a não serem divulgados. O material pode ser encaminhado de diferentes formas, por email: politica@oregional.com.br pelo whatsapp: (17) 99273-9315.

PREOCUPANTE

Atualmente tantas mulheres tiveram que pedir demissão para poder cuidar dos filhos que estão sem aula que a participação da mulher no mercado de trabalho no Brasil regrediu ao que era em 1990. Nós perdemos 30 anos de conquistas por que não houve preocupação em priorizar mulheres e crianças durante a pandemia. A maioria não se preocupou, inclusive os movimentos que dizem defender mulheres e crianças, eles estão com uma “lacração” na internet que não está em consonância com as agências internacionais que lutam pelos direitos das mulheres e das crianças. Está parecendo o Titanic, gritam “mulheres e crianças primeiro”, mas estão preocupados mesmo é com o próprio umbigo.

FALTA D’AGUA

Por meio de nota encaminhada às 16 horas, SAEC informou a interrupção no abastecimento de água, em várias partes da cidade, devido ao fechamento – temporário e de urgência – de reservatórios. A medida foi adotada por conta do nível crítico do volume de água para atender a demanda. Praticamente 50% dos bairros são afetados. Os reservatórios que abastecem essas localidades serão reativados assim que alcançarem níveis necessários para o bombeamento aos bairros.

DO LEITOR

“Que SAEC venha a público manifestar sobre o início do racionamento de água em Catanduva, dizer que já iniciou e programem-se para que toda a cidade também possa se programar. Afinal, trabalhar com inverdades de manutenção já não da mais. A captação de água nos lençóis freáticos Bauru e Guarani estão baixos e as bombas já não conseguem a captação em manter os reservatórios cheios durante o dia todo”.

ENGENHARIA “PÉ DE FRANGO”

Qualquer engenheiro hídrico que faz um projeto de captação de água deve se adiantar no sentido de, preparar-se para “futuras estiagens”. Conhecendo o Aquífero Guarani, os alunos da 5ª série a partir de 2006 puderam aprender que “não se trata de um único aquífero” e sim de um sistema de aquíferos interligados, recebendo um novo nome “Sistema Aquífero Guarani”, com aproximadamente 1500 metros de profundidade.

RESPONSABILIDADE

Quem é o Engenheiro hídrico responsável pela SAEC? Por que a falta d’água? Porque não se adiantou preparando-se para estiagens? Porque um engenheiro não instalou a bomba com profundidade suficiente para “não bombear o vácuo” podendo danificar este equipamento. Estiagens sempre teremos, às vezes longas às vezes curtas, a diferença está em “se adiantar”.

O DINHEIRO

Porque uma autarquia municipal com “fluxo de caixa” tão abundante chegando a ter um superávit de quase R$ 20 milhões/ano, esta não tem condições de “afundar uma bomba” um pouco mais driblando uma estiagem? Um racionamento nas condições de hoje é sempre necessário mas programado com avisos prévios da forma mais moderna usando os principais veículos de comunicação e também da forma mais antiga com uma “corneta” instalada em um carro percorrendo os bairros em horários diferentes avisando “faltará água” (futuro imperfeito).

FIEL NOS HORÁRIOS

Avisando a SAEC sobre a falta de água “de forma prévia” o ideal seria que esta cumprisse os horários estipulados por ela mesma evitando tantos transtornos e a “chuva de reclamações” na própria SAEC, prefeitura e nos órgãos de imprensa.

TESTES DA COVID NA REDE DE EDUCAÇÃO

DO ESTADO

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (7) o início da testagem de infecções por coronavírus na rede estadual de ensino. O procedimento será realizado ao longo deste mês e prevê, inicialmente, alcance de 10 mil estudantes e 9,3 mil profissionais da educação das escolas estaduais.

DO GOVERNADOR

“O Governo inicia na próxima semana a testagem em alunos e servidores da rede estadual de Educação logo após o feriado. O objetivo é mapear os níveis de infecção na rede estadual de ensino para que aos poucos e de maneira segura tenhamos todos os procedimentos acompanhados pela Saúde em São Paulo”, declarou o Governador.

DOS TESTES

Inicialmente, os testes serão feitos em alunos e profissionais de cem escolas, distribuídas em 20 cidades em diversas regiões do estado. A seleção das unidades escolares participantes será feita por sorteio. Em cada escola, serão testados cem alunos e todos os servidores. A aplicação de testes RT-PCR também será estendida a pessoas sem sintomas devido à possibilidade de infecções em fase inicial de contágio.

A EFICÁCIA

O objetivo é identificar a frequência de contágio pelo novo coronavírus durante o período de volta às aulas presenciais – o retorno aconteceu a partir de ontem quarta-feira(07), de forma opcional, para alunos do ensino médio e Educação de Jovens e Adultos. A medida está condicionada a autorizações das prefeituras e aprovação de planos de retomada de cada unidade na Secretaria da Educação.