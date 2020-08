PENEIRA FINA 08/08/2020

RAIVA

Agosto conhecido popularmente como “mês do cachorro louco” e tradicionalmente tínhamos a vacinação contra a Raiva. Pois bem, este ano não teremos vacinação como de costume, mas o Centro de Zoonozes de Catanduva atenderá em casos de surto ou suspeita da doença em algum animal.

BANHEIRO NOVO DA PRAÇA

Nesta sexta-feira (07) fizemos fotos na obra do novo banheiro na Praça da República e podemos notar a obra já parada sem justificativas. Nós, da imprensa, ficaremos atentos, pois, pode ser só uma eventualidade ou também estar nascendo um “elefante branco” bem no centro de Catanduva, ficaremos de olho para que não caia no abandono como muitas obras públicas.

PROGRESSISTAS

Na manhã de ontem tivemos a visita do deputado estadual Delegado Olim a convite do pré-candidato Ricardo Rebelato onde inauguraram o comitê do PP de forma virtual transmitido pelas mídias sociais. Notamos na cerimônia a presença dos “prés” candidatos e da parte do Republicanos, notamos o vereador Cidimar Porto em papo amistoso com o vereador enfermeiro Ari. Está assim: “O que a política dividiu, hoje a política uniu”.

Presentes

A coletiva para inauguração do comitê foi realizada na Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Catanduva e contou ainda com a participação de assessor do deputado Fausto Pinato e do deputado federal Capitão Derrite.

COMÉRCIO ABRE HOJE

Hoje o comércio de Catanduva abrirá suas portas das 09:00 as 18:00 horas para compras alusivas ao Dia dos Pais, usem máscaras, distancie-se e boas compras.

CARROÇAS DA SAÚDE, A VOLTA

Não é difícil perceber como estão às condições das ambulâncias usadas para o transporte de pacientes tanto em Catanduva como em viagens para outras cidades. Aquele “carro” que foi buscar a idosa no Recanto Nosso Lar está com os pneus mais lisos que carteira no final do mês, carecas mesmo, colocando em risco até a vida dos motoristas que a dirigem diariamente. E não seria por falta de pneus. Pneus novos tem. Falta gestor, pois, no Pátio da Vila Amendola tem estoque para maioria da frota municipal.

CARROÇAS DA SAÚDE, A VOLTA ll

Nos fundos da Secretaria Municipal de saúde existem inúmeros carros e vans com pequenos problemas mecânicos fáceis de se resolver mas ninguém toma providências. A prefeita Marta não olha para isso e confiando em um secretário que também não o faz. O povo paga a “pena de dores” já que quando pedimos uma ambulância raramente vem na mesma hora. Lamentável!

MARTA NO COMÉRCIO

A prefeita saiu às compras, foi comprar uma muçarela e o estabelecimento estava lotado. Nossa rainha em exercício quis fazer valer sua autoridade e pediu “mais cuidado” ao comerciante. Ela não esperava, mas acreditamos que não fará isso novamente. Pois ouviu um caminhão, ou melhor, um bitrem e mais uma carroça do comerciante.. Acho que agora ela percebeu como anda sua popularidade.

E não é por menos

Já não dá para pensar que mudar de fase no Plano São Paulo depende de articulações políticas. Meu Deus! São nove atualizações deste plano e a região segue estagnada. Em contrapartida, a região de Ribeirão Preto saiu da vermelha e foi direto para amarela. Pode isso, Arnaldo? Continuarmos deste jeito, a tendência é esvaziar Catanduva porque não vai ter empresa e trabalhador que aguente ficar por aqui.

Testes

A Faculdade de Medicina de Rio Preto – Famerp iniciou nesta sexta-feira (7) os testes clínicos da Coronavac, vacina contra o novo coronavírus. Os trabalhos estão sendo conduzidos pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Ao todo, 9 mil voluntários do estado de São Paulo vão participar desta terceira e última fase de testes. Em Rio Preto, os testes estão sendo feitos no Centro de Pesquisas Clínicas da Vila Toninho, coordenado pelo professor Maurício Lacerda Nogueira – chefe do laboratório de virologia da Famerp -, enquanto o estudo da vacina está sob a coordenação da bióloga Eliane Fávaro.

