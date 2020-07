PENEIRA FINA 08/07/2020

Boletim

A prefeitura de Catanduva divulgou novo boletim do coronavírus. São agora 766 casos confirmados da Covid-19, destes 613 já estão curados. O Hospital Emilio Carlos tem 100% de sua taxa de ocupação, nos leitos de enfermaria e 70% na Unidade de Terapia Intensiva. No hospital Unimed São Domingos,50% da ocupação em UTI e 33% em enfermaria.

Indeferido

O Tribunal de Contas do Estado indeferiu o recurso apresentado pelo Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes) Catanduva sobre a prestação de contas da faculdade que foi considerada irregular, no exercício de 2016. O indeferimento foi publicado ontem no Diário Oficial da União.

Aditamento

A prefeitura de Catanduva aditou em período e preço contrato firmado com empresa responsável pela manutenção do relógio de ponto e catracas do Paço Municipal. O contrato foi prorrogado por mais 12 meses e o valor ajustado para R$ 7.320,00.

Com nota fiscal

As vendas no Brasil no mês de junho atingiram o maior patamar deste ano. No mês, as vendas tiveram resultado 15,6% maior que o mês de maio e 10,3% superior ao de junho de 2019. No Brasil, a média diária de vendas com a NFe atingiu R$ 23,9 bilhões em junho, o maior patamar do ano de 2020. Na comparação com o mês anterior, a queda de abril foi seguida de aumentos de 9,1% em maio e de 15,6% em junho. O gráfico de vendas semanais mostra uma recuperação gradual das vendas. Após o pico de R$ 180 bilhões na última semana de maio, as semanas de junho mostraram vendas superiores a R$ 150 bilhões, exceto a semana do feriado de Corpus Christi (R$ 137 bilhões). A última semana de junho registrou vendas de R$ 177 bilhões. As quantidades de notas fiscais eletrônicas (NFe) subiram gradualmente após o choque da Covid-19 (semana 13) e permanecem maiores que no início do ano. O movimento agregado das notas fiscais eletrônicas (NFe) capta, principalmente, as vendas entre empresas de médio e grande porte, bem como as vendas não presenciais de empresas para pessoas físicas.

Eletrônico

Em 2020, o comércio eletrônico teve vendas crescentes em quantidade e em volume. A tendência de elevação se intensificou a partir de março. As variações percentuais em valor foram de 9,3% em março, 3,3% em abril, 15,5% em maio e 19,2% em junho. Em relação ao mesmo mês de 2019, a média diária de vendas apuradas com a NFe em 2020 cresceu 20,6% em março, 17,5% em abril, 37,4% em maio e 73,0% em junho.

Cartões

Dados do Banco Central divulgados recentemente mostram que os gastos com cartão de crédito diminuíram durante a quarentena no Brasil. No mês de abril, a instituição verificou redução de 16,2% nas concessões totais no cartão de crédito para pessoas físicas, para R$ 85,8 bilhões – o menor patamar desde junho de 2018. A mudança de comportamento pode ser justificada por alterações nos hábitos da população. O gerenciamento dos gastos tornou-se ainda mais importante por conta de outra consequência direta do isolamento social: a diminuição do salário. De acordo com dados de abril do Instituto Locomotiva, mais da metade da população brasileira teve redução de renda durante a pandemia.

No Estado

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio de despacho proferido pelo Conselheiro Dimas Ramalho, concedeu um prazo de 15 dias para que que o Governo do Estado explique a aquisição, com dispensa de licitação, de 1.500 respiradores comprados de empresa na Turquia para serem usados no atendimento da COVID-19. Ajustada com dispensa de licitação, a compra dos equipamentos, formalizada entre a Fundação Butantan e a empresa Shayra Medikal Saglik Kozmetik Ticaret Ltda., envolveu recursos da ordem de R$ 176.317.020,00.

Despacho

Veiculado na edição de sábado (4/7), no Diário Oficial do Estado, o despacho solicita explicações sobre a forma de compra realizada pelo Estado – que envolve a Pasta da Saúde, o Instituto Butantan e a Fundação Butantan, responsável pela assinatura dos ajustes. O Relator do processo questiona a razão para que a aquisição tenha sido feita pela Fundação, entidade privada, a pedido do Instituto Butantan, e cujos bens seriam doados à Secretaria da Saúde, ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e à Prefeitura de São Paulo. O Conselheiro ainda solicita informações sobre os valores pactuados com a empresa fornecedora; a especificação dos produtos e fonte dos recursos; documentações e autoridades responsáveis pelos atos administrativos; e se o ajuste foi vantajoso para o interesse público.

Pesquisa

Na terça-feira (07), foi divulgado o resultado final da chamada pública para seleção de pesquisas para o enfrentamento da COVID-19, suas consequências e outras síndromes respiratórias. Ao todo, foram selecionados 90 projetos de pesquisa, no valor total de R$ 45,5 milhões, entre 2.219 propostas enviadas para avaliação por meio de parceria entre o Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

SISU

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2020 começaram nesta terça-feira (7). Até as 17h, a página do Sisu registrou 204.611 inscritos, sendo que o total de inscrições chegou a 389.758. É que os candidatos podem escolher até duas opções de curso, que são contadas, cada uma, como inscrição. Nesta edição, são ofertadas 51.924 vagas em 1.542 cursos de 57 instituições públicas de educação superior. As inscrições no Sisu estão abertas até 23h59, desta sexta-feira (10). Podem se inscrever os candidatos que fizeram o Enem em 2019 e obtiveram nota maior que zero na redação, desde que não tenham participado do exame na condição de treineiro.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook