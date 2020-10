PENEIRA FINA 07/10/2020

QUANTO FICA A CONTA ATÉ AGORA?

O orçamento criado neste ano pelo Governo Federal para combater a pandemia de Covid-19 acumulou até 2 de outubro quase R$ 587 bilhões em despesas autorizadas. Desse total, mais de R$ 441 bilhões (75,2%) foram pagos, calculou a Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados.

GUERRA FINANCEIRA

O chamado “orçamento de guerra”, aprovado pelo Congresso Nacional no começo da pandemia, possibilitou a criação do auxílio emergencial de R$ 600 destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade. Dos mais de R$ 254 bilhões, 88% já chegaram a esse grupo.

POR FIM 300 REAIS

Já começaram também os pagamentos do auxílio emergencial residual de R$ 300. Serão até três parcelas até dezembro deste ano. Dos quase R$ 67 bilhões reservados a essa finalidade, 19,7% já chegaram aos beneficiários. Ontem (06) os partidos de oposição ao presidente “trancaram a pauta” e não deixaram votar nada na Câmara dos deputados. Eles defendem o pagamento de 600 reais até o final da pandemia. (Agência Câmara)

OBRA PRONTA

Conforme solicitado por esta coluna, o buraco feito pela empresa na Rua Florianópolis quase esquina com a Av. São Domingos foi devidamente consertado, segundo a Comunicação da prefeitura a obra foi paga pela empresa que solicitou a abertura do “buraco”. Autorizado pela prefeitura tendo a SAEC dado o suporte, o problema se arrastava há quase um mês, por fim, RESOLVIDO!

FUNDÃO $ PARTIDÁRIO

Candidato a prefeito pelo Cidadania, Roberto Cacciari assinou nesta terça-feira(06) uma carta abrindo mão do “fundo partidário”, recurso esse que é repassado pelo Governo Federal a todos os partidos que alcançaram a tal “cláusula de barreira” (número mínimo de votos e deputados eleitos estipulados em Lei Federal).

CHEGA DE CONVERSA MOLE

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Cacciari disse não negociar cargos nem ‘lotear a prefeitura” para poder ter liberdade nas decisões administrativas. “Não fizemos Coligação, não loteamos cargos públicos, ou nós viabilizamos a administração por não ter nenhum acordo para poder atuar livremente em benefício da população ou não adianta, então começamos por abrindo mão do fundo partidário e chega de conversa mole”, disse o candidato.

QUANTO CUSTA O FUNDO PARTIDÁRIO?

O total de recursos distribuídos entre as 33 agremiações no Brasil todo foi de R$ 2.034.954.823,96. Com o novo cálculo, o Partido dos Trabalhadores (PT) recebeu montante, com mais de R$ 201 milhões, seguido pelo Partido Social Liberal (PSL), com cerca de R$ 199 milhões, e pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com aproximadamente R$ 148 milhões. O PRTB e o Partido Novo abriram mão desse fundo.

INQUÉRITO POLICIAL

Foi aberto inquérito policial para apurar uma briga entre um cidadão e o vereador Wilson Paraná ocorrido no ultimo domingo (04) na feira da Vila Celso Moad. Aconteceu que, o vereador efetuava suas compras dominicais na companhia de sua filha quando de longe um cidadão começou a chamar o vereador de “ladrão” e dizendo para o mesmo que ele “devolvesse o dinheiro da rachadinha” que ele supostamente tirou dos seus assessores. Notando que Paraná não dava atenção, o cidadão chegou mais perto repetindo as palavras quando foi agredido fisicamente pelo vereador. As partes foram “parar na delegacia” onde na presença do escrivão de polícia os envolvidos voltaram a “trocar farpas”.

ASSÉDIO MORAL

Mais uma vez recebemos a informação colocada na tribuna da Câmara Municipal de que o Secretário da saúde Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior continua fazendo “assédio moral” com funcionários da Secretaria sendo registrado até Boletim de Ocorrência. Segundo relato de funcionários que não querem aparecer, estes disseram que o secretário não se comunica com nenhum dos colegas nem para dar um “bom dia”, mas quando sai do ar condicionado o mesmo “berra” com subordinados dando para “ouvir até no café cem metros dali. uncionários disseram que a prefeita Marta sabe desse assédio e não faz nada para impedir.

BANCO DE RAÇÃO

Ontem foi aprovado pela Câmara Municipal projeto do vereador André Beck que cria o Banco de Ração para Animais no Município de Catanduva. Um projeto que une os setores público e privado para uma grande causa. Esta medida beneficiará entidades, ONGs e pessoas físicas que cuidam de animais em Catanduva. Uma medida que deve ser parabenizada. Esperamos que a Prefeita sancione a lei e os animais sejam beneficiados no município.

TRANFERINDO PACIENTES

Também na ultima sessão o vereador Ditinho disse ter recebido reclamações de munícipes da área central da cidade que são atendidos na UBS Central estão sendo transferidos para a UBS do Parque Flamingo. Segundo o vereador a última vez que isso aconteceu, a equipe técnica da Saúde fechou a UBS da Vila Engrácia dizendo que iam reformar e até hoje ninguém se explicou e os pacientes tem que se deslocar para outros bairros para conseguir atendimento.