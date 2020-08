PENEIRA FINA 07/08/2020

DIA DE SÃO DOMINGOS

Amanhã dia de São Domingos, padroeiro de Catanduva, não será feriado, já que foi transferido para domingo dia 09/08. Sendo assim neste sábado (08), o comércio estará aberto excepcionalmente das 9h às 18 horas para compras do Dia dos Pais. Importante ressaltar o uso obrigatório de máscaras, álcool-gel e restrições quanto ao número de pessoas no interior das lojas.

SAMU

Chamou a atenção da população, as condições precárias e, porque não dizer, desumanas que munícipes são transportados pela saúde em nossa cidade. Isso é fato! Mas passou despercebido que é a Central do Samu que regula o serviço na cidade, pelo menos a parte de emergência.

SAMU II

E quem manda no Samu é o Consirc, que nada mais é do que o Consórcio de Saúde da região de Catanduva, que tem como Diretora Administrativa Viviane Cristina Palma que mora em Santa Adélia. Isso mesmo, o Consórcio tem sede aqui, Catanduva paga a maior parte das despesas do Samu, mas tem a diretora de Santa Adélia, o presidente Rubens Francisco de Elisiário e Catanduva perde a liderança regional até nisso!

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Nossa Secretária de Educação, Tânia Fonseca, mandou as professoras atenderem alunos e pais por WhatsApp. As professoras cumpriram a tarefa com muito amor e carinho, todos os dias e em quaisquer horários, porque a educação é importante, mas na hora de preencherem os formulários a ordem é para constar apenas alguns dias e horários da semana.

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA II

As professoras estão muito felizes com a Secretária, pois estão trabalhando mais do que antes no suporte aos pais e alunos, mas no final ficam devendo horas de trabalho à Prefeitura. Que educação tem essa Secretária que, aliás, algumas diretoras não conseguem falar com a mesma ou ela atende quando quer e se quiser.

FALTA DE EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Ano passado choveu no berçário da escola “IDETTE COUTO, no Parque Glória alagando tudo! Em consulta aos arquivos do Jornal O Regional verificamos que o problema se arrasta desde 2009 na administração Macchione. A secretaria diminuiu o berçário, reduziu vagas, professores e interditou o local (as salas comprometidas) para manutenção… Quando?

De 2009 pra cá, passamos por três prefeitos e várias secretárias de educação com orçamento astronômico e ninguém competente para encontrar um pedreiro e um calheiro para resolver esse problema.

MEIO-AMBIENTE

Gostaria de pedir para a Prefeita Marta chegar cedo à Secretaria de Meio-Ambiente e sair junto aos funcionários para um dia de trabalho. Será o nosso “sentindo na pele”. A Prefeita tem de ir no mesmo caminhão, que diga-se, está caindo aos pedaços, sem máscaras, sem álcool gel, em três ou mais na boleia ou na carroceria com os cabelos ao vento. Curtindo a natureza, Marta.

FINANÇAS

Desde que assumiu a Prefeitura esta Administração vem reclamando que não tem dinheiro para nada. Mas agora contratou uma empresa para prestar assessoria na finanças por R$ 166 mil. Só me fala uma coisa: a Prefeitura não tem a Solange que é Secretaria de Finanças? A Solange com mais de vinte anos de experiência dentro da secretaria de finanças, liderando uma equipe de ponta, vai gastar com aval da prefeita R$ 166 mil com uma empresa especializada em assessoria de finanças. É o paradoxo do pretérito perfeito, complexo teórico sobre a relatividade, entendeu? Vamos lá: Uma prefeitura teoricamente sem dinheiro vai gastar R$ 166 mil com empresa pra dizer oque eles (a equipe) já sabem!

FINANÇAS II

Entendi, você gasta com a finanças para economizar com a finanças. Muito inteligente. Na outra gestão tentaram gastar com empresa de arquitetura e engenharia para não fazer com os arquitetos e engenheiros da Prefeitura, mas daquela vez a Promotoria não deixou. Cuidado Prefeita pode ser que aconteça novamente. Faz assim contrata a empresa e dispensa a Secretaria, acho que dá mais certo! Outrossim, é bem confuso a jogada que fizeram com os cargos: secretária de finanças que é diretora na mesma secretaria em que ela é secretária e tals… Quando vemos estão quase todos ganhando teto máximo… Esse mesmo povo que diz que as finanças estão difíceis na prefeitura. Se você me pagar R$ 166 mil poderemos te afirmar categoricamente que não poderá contar com esses R$ 166 mil quer apostar?

Inauguração

O Partido Progressistas (PP) em Catanduva, que tem como seu presidente do pré-candidato à prefeitura de Catanduva, o empresário Ricardo Rebelato, inaugura hoje o Diretório Municipal do Partido. A apresentação do novo espaço da sigla será realizada de forma virtual e uma coletiva a imprensa será promovida, hoje, às 11h30, na Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Catanduva.

