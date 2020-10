PENEIRA FINA 06/10/2020

ANIMAIS MORTOS

Recebemos várias queixas de que animais vem sendo mortos de “forma brutal” no bairro São Francisco na Rua Porto Alegre regiões entre as Ruas Ilhéus, Rua Seminário e Rua Marília. O problema se arrasta há meses com inúmeros boletins de ocorrência registrados na polícia mas ainda nenhum suspeito(a) foi interrogado. Os moradores estão apavorados com os “requintes de crueldade” que são submetidos os animais domésticos, principalmente gatos.

MALTRATAR ANIMAIS DÁ ATÉ

CINCO ANOS DE PRISÃO

No ultimo 29 de setembro, em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que aumenta as penas para quem maltratar cães e gatos. O crime passa a ser punido com prisão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. Antes, a pena era de detenção de três meses a um ano, além de multa.

CASO SANSÃO

O juiz Leonardo Guimarães Moreira, que atua nos Juizados Especiais da Comarca de Pedro Leopoldo em Minas Gerais, determinou a remessa dos autos para livre distribuição junto às varas criminais da comarca e o acusado pelo maus tratos deverá ser julgado. “Como no Direito Penal a lei não retroage para prejudicar o réu, o autor está sujeito às sanções penais previstas na redação original do art. 32 da Lei de Crimes Ambientais”, argumentou.

FALTA D’ÁGUA

O fornecimento d’agua em vem sendo interrompido desde domingo(04) por conta da queda de energia em equipamentos da Unidade da São Vicente, essa queda de energia danificou uma bomba submersa que terá que ser trazida a superfície para as devidas manutenções. Em nota, a autarquia SAEC avisou os moradores que o abastecimento de água será interrompido e irá até os próximos dias.

BAIRROS “CONTEMPLADOS”

Segundo a SAEC a falta d’agua ocorrerá na Região Central, Higienópolis, Juliatti de Carvalho, Parque Glória (1 ao 6), Euclides, Parque José Curi, Santa Paula, Martani, Flamingo, Mestrinelli, Cidade Jardim, Alpino e Del Rey. Das 22 horas às 6 da manhã, o bombeamento nos reservatórios que abastecem essas regiões da cidade será controlado.

DOS LEITORES

“A nota da SAEC é que a água seria interrompida a partir das 22 horas, mas as a nossa água foi interrompida às 20 horas. No sábado (03), a água aqui no bairro Monte Líbano foi desligada as 17:00 Horas. Achei estranha a nota da SAEC falando de falta de energia domingo, há mais de um mês estamos acompanhando notícias de falta de água em vários bairros sem aviso prévio”.

TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA

A Câmara Municipal de Catanduva não tem atualizado nada na “área de transparência” no site oficial da Instituição. Quem e quantos da Câmara viajam com despesas pagas pelo município? Quanto gastam em café e manutenção geral? Quem é o vereador mais gastão? Tudo isso deveria constar com as devidas notas fiscais sendo de livre acesso ao público, mas não está.

APEOESP CATANDUVA

A APEOESP ( Sindicato dos Professores da Rede Pública) emitiu uma “nota de repúdio” ao decreto da Prefeita Marta que flexibiliza a volta as aulas na rede estadual e particular em Catanduva. Para a entidade a prefeita cedeu a pressão de parte da rede privada e da própria diretoria de ensino.

DA NOTA

“A Prefeita desrespeita o próprio comitê de crise formado por especialistas na área médica que deram um parecer contrário ao retorno as aulas em virtude dos altos índices dos casos de Covid e dos leitos de UTI na cidade. Desrespeitando pesquisa que mostra onde 77% dos pais NÃO querem o retorno as aulas. Desrespeitando o estudo feito pelo Instituto de Arquitetos Estadual em parceria com a Apeoesp, onde mostra as péssimas condições nas escolas públicas em relação a infraestrutura precárias”.

COMUNICADO

A Prefeitura de Catanduva esclarece, em resposta à nota veiculada pela Apeoesp, que o município está seguindo todas as etapas da flexibilização propostas e permitidas pelo Plano São Paulo, do Governo do Estado. Com relação à volta às aulas, o Plano São Paulo autoriza a retomada do Ensino Médio, em 7 de outubro, e da Educação Infantil (Pré-Escola) e Fundamental no dia 3 de novembro. Apesar disso, considerando os dados locais, a prefeita Marta do Espírito Santo Lopes decidiu ser mais restritiva e proibiu a retomada das aulas da Educação Infantil (0 a 3 anos), tanto nas escolas municipais quanto na rede privada, em 2020. Não bastando, recomendou que as instituições de ensino de outros entes – da educação básica, ensino técnico e superior – sigam o mesmo norte e não retomem aulas presenciais este ano. Contudo, caso ainda assim entendam ser viável a oferta de atividades presenciais a partir das datas autorizadas pelo Governo do Estado, deverão seguir os protocolos de segurança sanitária estabelecidos pela Comissão de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 instituída pela Secretaria Municipal de Educação e composta por representantes do setor público, iniciativa privada e Vigilância Sanitária.

AUMENTOS DE PREÇOS EM PANDEMIAS

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4561/20 que classifica como abusivo e ainda como infração da ordem econômica o aumento dos preços dos produtos da cesta básica em casos de pandemias, epidemias ou estado de calamidade pública. O texto altera o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 12.529/11 que trata da defesa da concorrência.

A AUTORA DA PROPOSTA

A proposta é da deputada Rejane Dias (PT-PI) que apresentou a a Lei para fazer frente aos aumentos de preços de itens essenciais durante a pandemia de Covid-19. “O aumento está sendo notado por toda a população, em especial o do arroz e do feijão, o que é injustificado, principalmente pelos volumes positivos da última safra”, reclama a parlamentar. Conforme o projeto, infratores poderão ser punidos com multas e outras sanções, que incluem a proibição de contratar com bancos oficiais e de participar de licitações ou ainda de exercer o comércio, entre outras.