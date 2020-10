PENEIRA FINA 05/10/2020

GANHANDO NO GRITO

Quem gritar mais forte ganha! Ganha? Se depender de barulho para ganhar as eleições já está ficando difícil escolher, tem barulhento em todo canto da cidade. Ontem logo pela manhã e um calor de 37°C tivemos carreatas e “adesivaço” de três dos quatro candidatos. Teve morador de bairro perguntando: “ Quem vem lá agora? Ah, é o carro de som do mercadinho do Zé”. A Campanha está quente em todos os sentidos com direito a muito sol quente e chuva de processos judiciais.

GENTILEZA GERA GENTILEZA

Durante esse barulho todo, as carreatas da candidata Beth do PT e do Padre Osvaldo do PSDB se encontraram em uma rotatória na Av. Antônio Girol onde os carros da candidata pararam para a carreata do padre passar. Gentileza gera gentileza e que seja harmônico entre todos até o final.

A BOA

Uma coisa positiva nestas carreatas é que ao menos uma vez os candidatos entram em bairros que, verdadeiramente nunca mais passarão, mas estão vendo o quanto a cidade está suja e esburacada. Esperamos que tenham a sensibilidade de, “se não voltarem, pelo menos lembrem-se das ruas e do povo fazendo alguma coisa.

VIDEO DE CACCIARI

Em vídeo Roberto Cacciari diz ser contra as carreatas afirmando que é uma prática que não será adotada por ele como candidato. “A questão das carreatas eu sou totalmente contra, a Guarda Municipal tem outros afazeres, sabemos que o efetivo é pouco , atrapalha o trânsito, pois, as ruas de Catanduva são estreitas e sabemos da alta temperatura destes dias” (estamos em alerta para ondas de calor, Defesa Civil/SP) . “Vamos para o olho-no-olho conversar com as pessoas, não vou buzinar no ouvido de ninguém, nossa proposta é outra, nossa campanha é outra e nossa conduta é outra”, disse.

VACINAÇÃO

O Governador João Doria anunciou na ultima sexta-feira (2) o início da Campanha de Vacinação de Poliomielite e Multivacinação a partir de amanhã segunda-feira (5). O objetivo é atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos de idade, reforçando a proteção contra paralisia infantil (pólio) nos menores de 5 anos. “É de extrema importância que todos estejam atentos à imunização e façam uso desta facilidade que o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde, oferecem gratuitamente à população de São Paulo. A vacinação é o meio mais eficaz e seguro de proteção contra doenças graves”, afirmou Doria.

SEMENTES ESTRANHAS

Há vários registros no país de cidadãos que recebem pelos correios pacotes de sementes não solicitadas. A orientação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado é para que o cidadão não abra, não semeie, não repasse a outra pessoa e não jogue no lixo. Esse produto, na embalagem original, deve ser entregue em uma unidade da Defesa Agropecuária do município para que seja recolhido.

DO MAPA

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) já emitiu um comunicado para que caso o cidadão não tenha feito compra online ou não reconheça o remetente, que não abra as encomendas desse tipo que cheguem à residência. De acordo com a legislação brasileira, todo material de multiplicação vegetal é considerado semente ou muda e a importação de qualquer quantidade desses produtos deve ter a autorização do Ministério, mediante solicitação do interessado pela compra.

OS RISCOS

Apesar de parecerem inofensivas, essas sementes ilegais podem estar contaminadas e disseminar pragas e doenças e, assim, causarem sérios prejuízos econômicos e danos do ponto de vista da defesa sanitária vegetal como a introdução de plantas daninhas, alguma espécie vegetal sem ocorrência no Brasil pode dificultar o controle da mesma e/ou aumentar o uso de defensivos, afetar a produtividade agrícola e pecuária e causar riscos ao meio ambiente.

ONDE LEVAR AS SEMENTES

No estado de São Paulo, a Secretaria, por sua Coordenadoria de Defesa Agropecuária, é o órgão responsável pela defesa sanitária vegetal e pela proteção do patrimônio agrícola do Estado. São realizadas ações de monitoramento, vigilância, inspeção e fiscalização da produção e do comércio de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal veiculadores de pragas. No Estado os contatos são pelo telefone (11) 5067-0060 ou por e-mail: faleconoscoagricultura@sp.gov.br, em Catanduva o escritório de Defesa Agropecuária de Catanduva fica na Rua Tanabi, 96 na Vila São Luís (Atrás do Max Muffato).

NA SECA

Com a onda de calor dos últimos dias foi decretado “sentença de morte” para as plantas nos vasos do Calçadão e jardins das praças da cidade. Publicamos aqui alertando a Prefeita Marta que as plantas estavam morrendo de seca, mas faltou “feeling” da parte da nossa alcaide que ainda não autorizou que molhassem. O ápice do calor chegou agora, mas nosso pedido se arrasta há meses. Que ela não venha dizer que não sabia fazendo “cara de paisagem”.

FALANDO NA PREFEITA

Roberto Cacciari em entrevista comentou a respeito das medidas adotadas por Marta. “Marta é minha amiga de infância, ela se assustou com a prefeitura do colo dela. Sem querer fazer apontamentos, reconhecendo a boa vontade dela, mas precisava fazer um pouco mais”, disse o candidato.

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Atenção candidatos! Já falamos do bom senso aqui para os trabalhadores da campanha nesse período de muito calor e vamos alertar para mais um: a limpeza das ruas. Se queremos o bem da cidade, primeiro temos de pensar na cidade. Distribua materiais, mas oriente para que não sejam jogados no chão. Se possível, retire aqueles que foram jogados. A cidade como um todo agradece.

HOMOLOGADA

O juiz eleitoral José Roberto Lopes Fernandes, da 40ª Zona Eleitoral em Catanduva homologou na última sexta-feira o pedido de renúncia de candidatura do vereador Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari. “Decido. O pedido de renúncia atende ao requisito do art. 69 da Resolução TSE nº 23.609/2019. ISTO POSTO, para que surta os efeitos legais, HOMOLOGO a renúncia, ficando o candidato renunciante impedido de concorrer ao mesmo cargo nesta eleição. Providencie o Cartório Eleitoral, a imediata atualização da situação do candidato no Sistema de Candidaturas para cumprimento da última parte do § 1º, art. 69 da Resolução TSE 23.609/2019, certificando a alteração nos autos”, consta na decisão.