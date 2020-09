PENEIRA FINA 05/09/2020

FIM DE RELAÇÃO

PSL acaba de anunciar que irá para base do Padre Osvaldo para disputar a prefeitura de Catanduva.

A SEPARAÇÃO

A recente união com PP de Rebelato até que estava “taxiando”, mas por ordem do PSL estadual, provocou o cancelamento da “decolagem”.

ADIOS MUCHACHOS

Ouvimos Martinho César que pela voz demonstrou coração apertado e nó na garganta… Separação é sempre uma separação e percebemos que o coração de César estava desejoso em permanecer com Rebelato e Cia.

APOIO DO PSL

O PSL de Catanduva é um caso raro a ser estudado. Incialmente esteve nas mãos de João César Moraes. Depois o novo presidente Martinho César declarou que estaria alinhado com a pré candidatura de Roberto Cacciari. Mais adiante divulgou que iria integrar a coligação do pré-candidato Ricardo Rebelato. Eis que agora surge a informação que poderá mudar novamente e apoiar a candidatura de Padre Osvaldo. Como já falamos, na política é impossível cravar alguma coisa, as mudanças são muito rápidas e dinâmicas. Vamos continuar acompanhando.

Caixinhas de surpresas

A política é sempre assim. Uma caixinha de surpresas. No final, muitas coisas mudam até efetivamente terem as candidaturas registradas e suas alianças.

AMARELO

“Somos Amarelo!” Bradou Edson Giacomo emocionado, proprietário da Choperia do Tio Edson e fechado há quase seis meses. Os bares e restaurantes já se organizam para voltar a atender.

FALTA O DECRETO

O que se esperava da equipe da prefeita Marta era que já estivesse tudo pronto como na maioria das cidades, mas cinco meses foi pouco para que a prefeita soubesse o que fazer. Lamentável.

ISENÇÃO DE IPTU DO CLUBE DE TÊNIS?

Foi publicado no Diário Oficial do Município que o Clube de Tênis de Catanduva foi beneficiado com isenção TOTAL de IPTU. A publicação gerou muitos questionamentos nas redes sociais, já que o Clube desenvolveria em tese atividades voltadas para seus sócios. A localização do Clube em área central e muito valorizada da cidade, também chamou a atenção, porque a isenção resultaria em grande benefício financeiro. Você munícipe, você comerciante, você empresário, acha justo o clube não pagar IPTU? Mande sua opinião para nossa coluna.

ILUMINAÇÃO

Temos trazido aqui neste espaço, várias reclamações de catanduvenses. E ontem, depois que divulgamos sobre a falta de iluminação na Praça da Independência, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, a equipe da elétrica da Prefeitura de Catanduva realizou parte dos trabalhos de reparos na energia elétrica. Os serviços devem ser concluídos na terça-feira.

LAGO DOS IPÊS

Já que os reparos estão sendo realizados na praça da Independência, questionamos também os motivos para o Lago dos Ipês estar na escuridão. A informação recebida é de que o local foi vítima de furto de cabeamento e que os materiais foram comprados para a substituição. Porém, ainda não chegaram. Aguardamos ansiosamente.

Fase amarela

A tão esperada fase amarela chegou. Demorou, mas chegou. E com ela, algumas possibilidades de reabertura de setores que permaneciam fechados, como academias e salões de beleza. Mas algo no Plano São Paulo chama a atenção. Somente depois de 14 dias de manutenção na fase amarela é que restaurantes e bares podem ser abertos até as 22 horas. Antes disso, somente até às 17 horas. Restaurantes que atendem somente no período noturno, terão ainda de se manter com as entregas e retiradas no balcão. Bares, que costumam ter mais clientes no período noturno, idem. Então, o ideal é todos fazerem sua parte para que a nossa região não retroceda e assim, fazer com que cada vez mais, os estabelecimentos tenham possibilidade de retomar com uma rotina um pouco mais abrangente.