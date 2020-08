PENEIRA FINA 04/08/2020

Mais tempero:

A Peneira Fina está, digamos, “um mocotó apimentado” e voltando a ser assunto por toda cidade e principalmente no meio político, não me vá ler roendo unhas hein, usem máscara. Se bem que a maioria dos políticos usa máscara desde do antecessor da Marta, D. Pedro l. Parece até um milagre da transformação o mesmo político aqui, em São Paulo e Brasília aparece com “multi faces”, quem já viu sabe o quanto é incrível, “estrelas multiplataforma” atuando bem desde “uma breve camponesa” a um “Freddy Krueger”.

Câmara hoje I

A pedido da Prefeita Marta a Câmara volta a discutir hoje projeto que a ajude a protelar o pagamentos ao IPMC reparcelando dívida antiga com o Instituto alegando que precisa economizar!

Câmara hoje II

Empurra o problema para o próximo… A Prefeita Marta está copiando as mesmas práticas de Macchione e seus antecessores. Todos os prefeitos que passaram pela Prefeitura – Carlos, Félix, Macchione e Vinholi -, fizeram empréstimos e dívidas, mas deixaram os pagamentos para seus sucessores. Funciona assim, o Prefeito corta a fita, coloca a placa, inaugura e empurra o problema do pagamento para os próximos. No projeto enviado à Câmara pela Prefeita ela pretende parcelar em cinco anos a dívida que possui com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, grande parte contraída durante a atual gestão, sob a alegação que seria uma forma de fazer “economia”.

Diferença entre “economia”

e “rolar a dívida”

Alguém precisa explicar para a Prefeita Marta o que toda dona de casa e proprietário de estabelecimento já sabe, ou seja, que economia é quando você deixa de gastar, quando reduz a despesa. Parcelar a dívida em cinco anos não é economizar, é “rolar a dívida” para que os futuros prefeitos paguem a conta! Tem que cortar despesas Prefeita, cortar os cargos de confiança, cortar na carne!

Câmara Hoje III

Venda de Imóveis… Outro projeto da Prefeita Marta que será analisado pela Câmara pretende vender vários imóveis da Prefeitura. A ideia até seria boa, se realmente os imóveis estiverem sobrando. Mas primeiro a Prefeitura tem vários departamentos ocupando prédios alugados. Não entendi se está pagando aluguel como pode vender imóveis próprios? E pergunto: a época da pandemia é um bom momento para vender algum imóvel? Será que eles vão ser vendidos pelo valor justo ou serão adquiridos por valores muito abaixo do mercado? Porque será que ela quer vender agora? Será que tem alguém interessado em participar do leilão? São muitas dúvidas realmente.

COLIGAÇÕES I

As articulações políticas para a próxima eleição municipal estão muito adiantadas. Os partidos e candidatos ao cargo de Prefeito já começam a demonstrar como será o pleito na cidade.

COLIGAÇÕES II

O pré-candidato a Prefeito Padre Osvaldo além do PSDB, onde está filiado, também deverá ter ao seu lado DEM do vice-governador Rodrigo Garcia, Podemos do Deputado Sinval Malheiros, além do PL e PV. Uma aliança que se concretizada, lhe dará muito tempo de televisão e rádio. É só vigiar no que fala, pois, recentemente sua “famosa entrevista” vem rendendo apuração do MP.

COLIGAÇÕES III

Beth Lula Sahão, pré-candidata do PT, deve contar com o apoio do PTB, Solidariedade e Avante. Há quem diga que o PSB e PCdoB possam também estar ao seu lado, já que seguem alinhados com o Partido dos Trabalhadores em nível nacional. Com certeza poderá ser uma aliança de esquerda em Catanduva.

Lula no nome

Recentemente vários deputados do PT passaram usar “Lula” em seus nomes políticos, inclusive a Dep. Beth que aparece nos telões da ALESP: “Beth Lula Sahão”. Estranho que em Catanduva não se toca neste assunto com a deputada, já o vereador Gaúcho Lula faz questão de mostrar e até usar no plenário da Câmara uma camiseta com os dizeres: “Lula Livre”. Esperamos que alguém avise o vereador que o ex-presidente já saiu da cadeia.

COLIGAÇÕES IV

Roberto Cacciari, por enquanto, segue no Cidadania e tem o apoio do PDT. Há alguns dias comentou-se que alguns pré-candidatos a vereador procuraram representantes de outras legendas, numa possível tentativa de mudança de apoio, mas segundo apuramos, a aliança segue valendo. Para Cacciari e outros prefeituráveis tem dois grandes desafios pela frente, mas não demonstra o quanto estão preocupados(mas estão) : Um é ganhar as eleições e se ganhar pegará um tremendo abacaxi cascudo e azedo por nome de prefeitura. Lembrando que nos últimos vinte anos, os gestores tiveram dinheiro de sobra, porém, o aperto da atual conjuntura está mostrando quem são os gestores em todas as cidades. É como diria a música sertaneja: “Com dinheiro é mole…”

COLIGAÇÕES V

Ricardo Rebelatto continua com seu PP, trazendo Republicanos, antigo PRB, para sua base, conforme esta coluna já havia antecipado recentemente. Veremos se isto se confirma e se outros partidos poderão se aliar aos progressistas até as convenções, porque na política tudo pode mudar.

COLIGAÇÕES VI

João César está filiado no PRTB e recentemente perdeu o apoio do Republicanos, onde pretendia lançar seu vice. O mesmo já anunciou abandonar sua candidatura a Prefeito.Nos bastidores dizem que João tentando uma suposta vaga a vice ou até mesmo candidatar-se a vereador. Lembrando que qualquer candidato apoiado pela administração vigente, secretários está fadada ao fracasso, mesmo cquem apoio do ex prefeito Afonso, este já vem com desgaste natural de ter ao lado um politico cassado nos tribunais e câmara municipal.

