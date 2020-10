PENEIRA FINA 03/10/2020

INTERSINDICAL

O Conselho Intersindical de Catanduva reuniu-se com os quatro candidatos a prefeito onde cada um pode expor suas ideias e propostas durante quase cinco horas. A todos os candidatos foram feitas basicamente as mesmas perguntas. A participação não foi em um debate, mas sim em uma sabatina, onde cada um se apresentou individualmente e teve o mesmo tempo de participação entre eles.

PLANOS DOS CANDIDATOS

Como sempre, quem apresentou plano de governo mostrou algo lindo maravilhoso que nem sempre é possível financeiramente e tão pouco implantar em somente quatro anos. A Beth mostrou muita experiência política e fala muito bem. Se tudo que ela criou ou falou que participou estivesse em Catanduva estaríamos em primeiro mundo, mas cadê? É muita ideia boa em uma pessoa que ocupa cargos público há 23 anos, mas nossa realidade é dura.

PLANOS DOS CANDIDATOS II

Notamos o Padre seguro, mas com planos mais ligados para área social e não falou muito da “máquina Prefeitura” que tem um orçamento de aproximadamente R$ 500 Mi que precisam ser geridos da melhor forma, ele acredita que valorizar as pessoas é o melhor caminho a ser seguido.

PLANOS DOS CANDIDATOS III

Ricardo Rebelato deixou claro que não é um grande orador, mas tem muitos planos para Catanduva, ele disse que sabe buscar recursos e emendas como já tem feito e que os problemas internos como dissídio e com IPMC terão que ser discutidos com os setores e buscar soluções.

PLANOS DOS CANDIDATOS IV

Encerrando a sabatina da tarde, Roberto Cacciari, sem um plano de governo “encadernadinho”, deixou todos impressionados. Apesar da dificuldade de caminhar e respirar, Cacciari abriu dizendo: “Catanduva precisa de um choque de realidade, parar de protelar pra resolver os problemas e não fingir que eles não existem passando de largo, Coragem, sonho, gestão e chega de conversa mole”, enfatizou sendo aplaudido.

PESQUE E PRESERVE

A Prefeitura de Catanduva informa que não realizará, este ano, a terceira edição do Pesque e Preserve, previsto para o mês de outubro no Lago dos Ipês. Todos os eventos do município estão suspensos desde o início da quarentena como medida de prevenção ao contágio pelo coronavírus.

PT SENDO PT ?

O candidato que requereu junto a prefeitura as liberações para fazerem carreatas aos sábados pela manhã teve que ouvir que a candidata Beth já reservou todos até a eleição. Um dos candidatos chegou a dizer: “É o PT sendo PT, eles falam em democracia mas na prática não são nenhum pouco democráticos”.

ACE UNIDOS PARA O BEM

Hoje das 09:00 as 12:00 Horas a ACE e o projeto Unidos Para o Bem promove um drive-thru para arrecadar brinquedos para serem doados no dia das crianças. É só você pegar um ou mais brinquedos em boas condições e levar na ACE ali mesmo na Rua Alagoas entre a Ruas Brasil e Pará que sem precisar descer do carro a sua doação será recolhida por um dos voluntários. Participe !

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS

Recebemos várias reclamações de funcionários da saúde municipal de que a qualidade das máscaras compradas pela Secretaria é muito ruim e não correspondente ao preço pago pelo órgão público. Tem mascaras que não chega ser usada nem uma única vez pois a alça solta logo ao tentar vestir.

ESTUTANTES DA SAÚDE

Projeto reduz tributos sobre equipamentos usados na formação de aluno da área da saúde. O PL 2573/20 concede a estudantes da área da saúde, matriculados em cursos técnicos e de graduação da rede pública de ensino, isenção de tributos federais e estaduais na compra de equipamentos e acessórios usados no processo de formação. O texto está sendo analisado pela Câmara dos Deputados.

DAVID SOARES, DEPUTADO

Autor da proposta, o deputado David Soares (DEM-SP), lembra que, além de estarem entre os mais concorridos do País, os cursos da área da saúde, como Medicina e Odontologia, impõem ainda outros obstáculos ao aluno. “Eles terão ainda que arcar com os expressivos valores dos materiais que serão utilizados na formação do futuro médico ou dentista, o que dificulta a matrícula e a permanência no curso de muitos estudantes menos favorecidos que ingressam na Universidade”, observa o autor.

TEXTO DA LEI

Conforme o texto, a isenção se aplica apenas a bens produzidos no Brasil e impede que o estudante venda o produto em prazo inferior a seis meses da data de aquisição. Caso o faça, fica obrigado a recolher todos os tributos na forma da lei.