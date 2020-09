PENEIRA FINA 03/09/2020

BEM AMIGOS

O cidadão catanduvense ainda não conseguiu “digerir” a sessão da Câmara da última terça(01/09). Se o munícipe não “digeriu” quanto mais Ronaldo Gonçalves, secretário da saúde. Nos bastidores da prefeitura entre os funcionários mais sérios, ouviram uma fala só: “Qualquer pessoa com um pouquinho de vergonha já teria pedido pra sair.”

REJEIÇÃO HISTÓRICA

Depois de ter rejeitado seu requerimento por 10×1, Cidimar Porto já está com a violinha no saco fingindo que toca alguma coisa. Seu pupilo da saúde não quer prestar contas diárias sobre enfrentamento através de Lives com a prefeita e só o vereador não enxerga. Rememorando os dias de glória da nossa egrégia Casa de Leis, não temos registro de que um simples requerimento teve tanta rejeição.

FUNERÁRIAS E VELÓRIOS

Mas de todos salvam-se poucos e nem todos tristes com secretário.

A Secretaria Municipal de Saúde está liberando para velar normalmente (do jeito antigo) os mortos por Covid-19 que no momento da morte não estiverem em isolamento já passados o período de 14 dias da contaminação. Em documento emitido pela secretaria “com aval da prefeita,” claro, mas, sem assinatura de ninguém como se não tivéssemos uma folha de pagamento com inúmeros diretores, prefeita Marta e o secretário Ronaldo. Quem se responsabiliza? Alguém tem que assinar, só o nome “Comitê” fica muito vago!

O AGRAVANTE

Uma prefeita que alega não ter poder para reabrir bares e restaurantes por conta de decreto do governador e outros blá blá blás, trabalhou incansavelmente com sua equipe de enfrentamento para ajudar as funerárias que devem estar faturando pouco na atual conjuntura (sei). Já imaginou se tivéssemos algum político experiente que fosse dono de funerária ou dono de cemitério? Estaríamos perdidos.

O AGRAVANTE II

Quanto tempo o Coronavírus fica em um corpo depois de morto? A medicina que recomendou o atual protocolo nos velórios e Marta sai na contra mão? O que dizem os infectologistas? Estaremos levantando respostas estas questões.

O OUTRO LADO

Por fim, ficam as famílias que querem de alguma forma se despedir do seu ente querido, desejo este que respeitamos muito. Um momento de luto e de separação é sempre muito traumático e não dá pra ver com naturalidade. Uma partida é sempre uma partida e em caso de morte a separação é perpétua.

CACCIARI

Roberto Cacciari é internado por complicações da Covid-19. Desde o diagnóstico o paciente se apresentava assintomático, mas teve febre na ultima noite do dia 01 para dia 02.

NOTA DA FAMÍLIA

Em nota a família explicou os motivos da internação: “Estamos na fase da doença que exige mais cuidados, principalmente exercícios respiratórios e melhor controle dos sinais de alerta para complicações. Meu pai apresentou tosse essa noite e pico febril, evidenciando que medidas com mais cautela devem ser consideradas. Vamos manter na internação exercício respiratórios com fisioterapia com mais frequência, exame de Tomografia com mais facilidade e controle laboratorial rigoroso. Confio plenamente na equipe médica e profissionais de saúde do Hospital São Domingos, sem exceção. “ Assina Roberto Cacciari Filho.

EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Quarta-feira(02) os pais de alunos da rede pública municipal receberam um comunicado questionando sobre “o que os pais acham de uma possível volta as aulas. A secretaria de Educação quer saber se os alunos estão preparados para voltar as aulas presenciais mas as escolas estão preparadas para receber com segurança esses alunos? Em algumas cidades do Estado de São Paulo já foi decidido que aula presencial só em 2021.

Trocadas

Depois de reportagem de O Regional que mostrava a situação a área de lazer do Tarraf, a prefeitura de Catanduva finalmente trocou as lixeiras quebradas no local. Foram colocadas várias delas inclusive. Portanto, catanduvense, se tiver algum problema no seu bairro, mande para gente, talvez com a divulgação os trabalhos são realizados!

Sem apoio

O desabafo de Beth Sahão sobre a direção do PT demonstrou a insatisfação da ex-deputada em não ter sido “defendida” durante o período que tramitava a ação de Mauro Maurici, no qual, ele saiu vencedor e teve seus votos recalculados.

Próprias pernas

Beth afirma que o partido prioriza a capital e fica mais difícil para os filiados do interior conseguir mandato na Assembleia, por exemplo.

Mais de um milhão

O limite fixado pelo TSE para os candidatos à prefeitura de Catanduva é o segundo maior da região. Perdendo apenas, é claro, para São José do Rio Preto. Mas vamos combinar? É muito dinheiro. Se o candidato gastar tudo isso na campanha fica difícil entender o motivo para querer assumir o cargo. Salário é que não será o motivo. Porque em quatro anos de mandato não receberá nem para cobrir os gastos da campanha.