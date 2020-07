PENEIRA FINA 03/07/2020

Um óbito por dia

Catanduva tem confirmado por dia uma morte pela Covid-19. Foram quatro dias seguidos com confirmações de morte. Isso sem contar que essa frequência já era registrada desde sexta, dia 16. Com exceção do domingo, quando não houve divulgação do boletim. A cidade tem agora 27 mortes confirmadas pelo coronavírus. Homem, 81 anos, morador do São Francisco, estava internado no Hospital Emílio Carlos. E ainda aguarda os resultados para outro paciente que faleceu, homem, 56 anos, morador do Jardim Eldorado, que foi atendido na UPA. Foi descartada a morte por Covid-19 de um morador da Vila Rodrigues que tinha 91 anos. A taxa de letalidade nessa quinta-feira era de 4,1%.

Casos

Catanduva tem agora 650 casos confirmados de Covid-19, ontem o Hospital Emilio Carlos atingiu 100% de ocupação nos leitos de enfermaria, no total de 22 pacientes – 11 de Catanduva e 11 da região.

Licenças

A Rumo Logística, empresa concessionária da malha paulista, informou nesta quinta-feira, dia 02, que protocolou junto à Cetesb o pedido de licença ambiental para início das obras do contorno ferroviário. A estimativa da empresa é que a licença seja obtida em 10 meses, porém, até a finalização dos trâmites legais, a Rumo prevê que a obra tenha início em 2022. Em Rio Preto serão investidos quase R$ 500 milhões para a obra do contorno ferroviário ao longo dos próximos anos. O anúncio da obra foi feito em coletiva realizada no último dia 19 de junho, com a participação do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo ao lado do diretor de assuntos Regulatórios e Institucionais da Rumo, Guilherme Penin.

Em Catanduva

Em Catanduva todo esse trâmite já foi realizado. O contorno ferroviário já tem o projeto e as licenças ambientais aprovadas. As obras estão estimadas para o mesmo período, em 2022. O projeto de novo contorno da linha férrea em Catanduva será de 18 quilômetros, margeando o córrego dos tenentes. Numa obra que sai de Catiguá, muda o traçado, passa pela região norte da cidade e entra em Pindorama.

Até o ano passado, o novo traçado era estimado em R$ 180 milhões.

Lei Aldir Blanc

A Lei federal de auxilio emergencial a cultura apresentou critérios a serem seguidos. Quem poderá receber os benefícios: Profissionais da cultura com atividade interrompida pela pandemia que comprovem: – Atuação nas áreas artísticas nos 24 meses anteriores à data da publicação da Lei (forma documental ou autodeclaratória); – Ter renda familiar mensal per capita de até meio (½) salário mínimo ou renda familiar mensal total até 3 salários mínimos; – Estar inscrito em pelo menos um dos cadastros mencionados no art. 7º da Lei.

Não poderá

Quem não pode receber o benefício: Profissionais da cultura: Com emprego formal ativo; Que recebam benefícios previdenciários ou assistenciais, ou de programa de renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Família ou seguro-desemprego; – Que recebam o auxílio emergencial do Governo Federal; Que tenham recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

Espaços culturais

Quais espaços e instituições culturais não podem receber o benefício? – Os mantidos pela Administração Pública de qualquer esfera; Os vinculados a fundações, institutos ou instituições criadas ou mantidos por grupos empresariais; Os geridos pelo Sistema S.

E quais podem?

Pontos e Pontões de Cultura; Teatros Independentes; Escolas de Música, de Capoeira e de Artes, e Estúdios, Companhias e Escolas de Dança; Circos; Cineclubes; Centros Culturais, Casas de Cultura e Centros de Tradição Regionais; Museus Comunitários, Centros de Memória e Patrimônio; Bibliotecas Comunitárias; Espaços culturais em Comunidades Indígenas; Centros Artísticos e Culturais Afrodescendentes; Comunidades Quilombolas; Espaços de Povos e Comunidades Tradicionais; Festas populares, inclusive o Carnaval e o São João, e outras de caráter regional; Teatro de Rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos; Livrarias, editoras e sebos; Empresas de diversões e produção de espetáculos; Estúdios de Fotografia; Produtoras de cinema e audiovisual; Ateliês de pintura, moda, design e artesanato; Galerias de Arte e de Fotografias; Feiras de arte e artesanato; Espaços de apresentação musical; Espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; Espaços e Centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares.

TJ

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo declarou na quarta-feira que a Lei Estadual nº 17.137/2019 é inconstitucional e, portanto, inválida, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2188866-94.2019.8.26.0000. A Lei Estadual nº 17.137/2019 pretendia garantir à parturiente, gestante em trabalho em trabalho de parto, a possibilidade de optar pela cesariana a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação. O Tribunal entendeu que essa matéria deve ser tratada por meio de lei federal, e não estadual, em cumprimento às regras previstas na Constituição Federal sobre as competências legislativas da União, dos Estados e dos Municípios. Além disso, o Desembargador Alex Zilenovski, Relator dessa ação, pontuou que já existe legislação federal suficiente sobre a como a Lei Federal nº 8.069/1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que “a gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos”.

Calculadora

A AFPESP (Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo) disponibiliza a partir desta terça-feira (30) o simulador de cálculo da nova contribuição previdenciária. A ferramenta permite a qualquer funcionário público consultar qual a alíquota descontada de seus vencimentos após a alteração definida com a aprovação da Reforma da Previdência, por meio de duas categorias: servidores aposentados e servidores aposentados com doenças graves e pensionistas. “Com esse novo serviço, permitimos que todos os servidores possam conhecer, de fato, o impacto que essa nova alíquota terá sobre sua remuneração mensal e, assim, planejar seu orçamento”, explica o presidente da AFPESP, Dr. Álvaro Gradim.

