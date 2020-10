PENEIRA FINA 02/10/2020

BOM SENSO

Senhores candidatos, apelamos para o bom senso de cada um para que durante o sol de 40°C em Catanduva, sugerimos que os senhores reaproveitem as porta-bandeiras em outros setores da campanha e não deixem esse pessoal neste sol o dia todo. Sabemos da necessidade que cada um tem de trabalhar, mas atuais condições climáticas, com alerta da Defesa Civil, um pouco de flexibilidade cai bem.

ELEIÇÕES SUB JUDICE

Tudo indica que a eleição do SIMCAT 2020 será decidida na Justiça pois a Chapa da situação está tentando impugnar a Chapa 2 que já está judicializando ‘a coisa”. Segundo Serginho da Ambulância, presidente da Chapa que se opõe a situação, a advogada da Chapa Dra. Mariana já entrou com recurso na Justiça pleiteando a participação nas eleições que segundo ele, enquanto houver recursos judiciais, a Chapa 2 seguirá tentando.

DA SECRETARIA DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde informa que abriu dois processos licitatórios no modelo de registro de preços para aquisição de testes rápidos para Covid-19. Trata-se de medida preventiva programada, tendo em vista que, apesar do grande estoque de testes do município, não há garantia de novos envios de testes pelo Estado ou pelo Governo Federal. O contrato nesta modalidade de licitação é firmado por 1 ano e o município só paga o que efetivamente utilizar. Ademais, a compra emergencial por dispensa de licitação não é justificada neste caso, tendo em vista que o município se organizou e se planejou para essa aquisição, tendo tempo hábil para licitar dentro dos trâmites legais. Com essa ação, Catanduva ficará resguardada para executar testes da Covid-19 mesmo sem repasses dos outros entes da federação.

CARROÇAS DA SAÚDE (AINDA)

O Secretário da Saúde e a Prefeita Marta já mostraram que não tem nenhuma preocupação com o transporte de doentes que fazem uso das ambulâncias precisando viajar para outras cidades e passarem pelo médico.

CARROÇAS DA SAÚDE (AINDA) II

Os pacientes que viajaram ontem (01) para São josé do Rio Preto com a Van da Saúde encontraram os veículos sujos com lixo de outras viagens e sem condições básicas de higiene contra o coronavirus.

CASO DE POLÍCIA

Parado pela Polícia Rodoviária Estadual, o veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva foi considerado “rodando irregular” pelo policial que verificando, constatou a falta do Cinto de Segurança (além da sujeira no interior do veículo). Até o fechamento desta edição aguardamos a manifestação da prefeita e do Secretário para falarem do caso.

DUAS VEZES COVID

Um morador de Irapuã de 47 anos está sendo monitorado pela equipe da Coordenadoria de saúde da cidade e pela Unimed de Rio Preto pois testou positivo para o coronavirus pela segunda vez em dois meses. O paciente fez o primeiro exame em julho e saindo agora o segundo exame em 14 dias deu positivo.

PROTOCOLOS

Segundo a Coordenadoria de saúde de Irapuã diz que o paciente está sendo acompanhado por um médico e uma enfermeira do Centro de Atendimento a Covid com objetivo de estudar o ocorrido. O grupo de vigilância epidemiológica da Secretaria do Estado de Saúde já foi notificada sobre o caso.

PADRE OSVALDO

O candidato a prefeito pelo PSDB Padre Osvaldo divulgou ontem (01) um vídeo em que acusa Beth e Cacciari de o perseguirem e tentarem impugná-lo. “Estão tentando ganhar no tapetão, mas não estou impugnado”, disse.

ROBERTO CACCIARI

Em resposta ao padre Osvaldo, Cacciari disse que tudo que está acontecendo faz parte do processo eleitoral e se houver irregularidades durante a disputa isto será cobrado pelas vias legais. “Comece a aceitar, se inteirar das regras eleitorais, o senhor não está em nenhuma paróquia, o senhor está em uma disputa eleitoral”, disse.

FINANÇAS DA PREFEITURA

Aconteceu na ultima quarta-feira(30) a quadrimestral audiência pública de finanças do Município de Catanduva. Segundo a secretária Solange Regina Variani Fonseca, a cidade teve queda de 3% da receita e que também houve redução das despesas por conta das medidas anunciadas pelo Governo Federal como o congelamento de gratificações, licenças prêmio dentre outros.

Doações

Até o momento, segundo a Justiça Eleitoral, os candidatos de Catanduva à prefeitura, ainda não apresentaram nenhuma doação recebida para a campanha, com exceção de Beth Sahão (PT), que recebeu de Fundo Partidário R$ 10 mil.

Alterou

A equipe de campanha de Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) alterou o plano de governo apresentado a Justiça Eleitoral. No novo documento foi retirado aquele espaço deixado em branco entre e-mail e site que o eleitor poderia acessar.

Nota

Recentemente, o PT se manifestou sobre a situação de Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná e a ação na Justiça na qual foi condenado em 2ª instância. “O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Catanduva informa que, na data de 28 de setembro de 2020, determinou a abertura de um procedimento disciplinar junto à sua Comissão de Ética, visando apurar e também determinar as punições cabíveis relativas ao caso grave envolvendo o filiado Wilson Aparecido Anastácio (Wilson Paraná). A Comissão de Ética acompanhará atentamente todo o desenrolar das denúncias na Câmara Municipal e na Justiça e está pronta a tomar medidas drásticas, caso seja confirmada a culpa do filiado. O Diretório salienta, porém, que o processo contra Wilson Aparecido Anastácio ainda não transitou em julgado e que será garantido a ele o direito à ampla defesa, conforme determinam as leis do País. O partido acatará todas as decisões da Justiça.

Provavelmente

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar já esteja com os documentos e a representação pedindo a cassação de Enfermeiro Ari e Paraná em mãos e, na próxima semana, deverão também apresentar relatório.