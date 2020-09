PENEIRA FINA 02/09/2020

PDT UNE FORÇAS COM A REDE

A REDE Sustentabilidade, partido liderado nacionalmente pela ambientalista Marina Silva, fez uma aliança programática com o PDT de Catanduva. Ambas estarão juntas nas eleições. Outrossim, devem apoiar o mesmo candidato a prefeito. PDT tem chapa completinha: 14 homens e 6 mulheres, todos conhecidos. Já a REDE vai emprestar seu prestígio e tempo. Será que sairá uma quinta opção de voto a prefeito? Aguardemos.

E O POVO COMO ESTÁ…

A maioria dos projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal de Catanduva em 2020 não causa impacto positivo na vida dos munícipes, também tivemos um vereador que não apresenta um projeto há três anos seguidos. Está chegando a hora do acerto nas urnas.

FAZ DE CONTA

A prefeita ainda não interviu a favor dos salões de beleza e cabeleireiros que vem trabalhando de “forma acrobática” tendo que se esconder como se fossem bandidos para poder defender o pão.

ANDRÉ BECK

Na sessão de ontem o vereador André Beck questionou se a prefeita que andou participando dos eventos, de, onde ela “arrumou ou tingiu seus cabelos”. Ela mesmo que se arruma para participar das inaugurações?

CURIOSIDADE INSANA

Puxa vida! Posso perguntar? Não sei se cabe usar um termo “com a devida vênia, posso ser deselegante?” Se as secretárias e a prefeita não estão frequentando salão de cabeleireiro, esteticistas, nem manicure… (não vou prosseguir que vai ficar chato)

DO GAÚCHO

O vereador Antônio Altamir “O Gaúcho” chamou a prefeita de “boneca de pano” nas mãos do ex-prefeito Afonso Macchione. Para o vereador não há necessidade de se canalizar mais um rio o “Córrego Retirinho” na Avenida Theodoro Rosa Filho e a Saec tem montado uma “quadrilha em sua estrutura para roubar a população”.

RE-SERVIÇOS DA SAEC

A Superintendência de água “a SAEC” tem feito inúmeros “re-serviços” despertando dúvidas na lisura dos seus trabalhos. É um “quebra-conserta” sem medida segundo Gaúcho, tudo para roubar a população.

PASSAMOS DE 100

Infelizmente passamos de uma centena de mortes por Covid-19, às famílias enlutadas fica nossa solidariedade.

A FALTA DE SATISFAÇÃO

Seria muito oportuno por parte da Prefeita Marta e do Secretário da Saúde Ronaldo Gonçalves viessem a público através de lives explicar o que foi e o que está sendo feito. Quando comprará testes? Que tipo de testes? Por que ainda não foi feito? Porque tanta dificuldade em se fazer exames para detecção da Covid-19.

O que mais pode ser feito?

Será que realmente não existe mais nada que possa ser feito para tentar reduzir esses índices de Covid-19? E não falamos apenas na conscientização da população. Mas de medidas tratativas da doença.

E A CONSCIENTIZAÇÃO

E também parece ter sido feito uma vez a tal da fiscalização nas ruas, com apoio do tiro de guerra, orientando os pedestres e frequentadores de locais públicos sobre o uso de máscaras. Pelo menos, nos últimos dias nenhuma informação sobre esse trabalho foi divulgada.

RONALDO REJEITADO

Os vereadores rejeitaram o requerimento do vereador Cidimar Porto que convidava o Secretário da Saúde Ronaldo alegando que suas respostas não condizem com a necessidade da população que está padecendo por falta de atitudes de gestão da parte do secretário. Não existe registro de que a Câmara tenha rejeitado um requerimento nos últimos anos.

Grande discussão

Um requerimento, talvez o mais polêmico dos últimos anos. Esse foi o resultado da discussão do pedido de Cidimar Porto para que o secretário de saúde comparecesse a sessão. Os discursos dos vereadores, muitos deles inflamados, ocorreram no mesmo dia em que a cidade ultrapassou 100 mortes pela Covid-19.

MAIS DO LEITOR

” Meu agradecimento ao Peneira Fina pelas palavras aos profissionais de Educação (30/08), mas por gentileza, que se faça o seguinte registro: Berçaristas SÃO PROFESSORES, assim como os Recreacionistas. A legislação desatualizada do município induz a este tipo de erro. Todos nós PI, Berçaristas, Recreacionistas temos a mesma formação e prestamos concurso com os mesmos conteúdos. Pindorama se mostra mais evoluída nesta questão, uma vez que a nomenclatura há tempos foi atualizada para Professor de Educação Infantil.” Agradecemos o reconhecimento.

Aldir Blanc

O município publicou ontem o decreto que cria um grupo que irá acompanhar toda a atividade referente a Lei Aldir Blanc. A coisa está tão rápida, que logo acaba a pandemia e esse benefício para os profissionais da cultura ainda não foi iniciado. E não falamos apenas em Catanduva, mas em todo país.

E as placas?

Há alguns dias utilizamos esse mesmo espaço para falar de nomes de ruas que estão errados nas novas placas instaladas em Catanduva. Pois bem, passou mais de uma semana e a placa que indica o nome da rodovia Alfredo Jorge Abdo, que está como José Abdo Jorge, não foi trocada. A errada tão pouco foi retirada.

Outro processo?

O vereador Amarildo Davoli não se incomodou com os processos que foram movidos contra ele. Falamos isso porque na sessão ordinária de ontem, usou as mesmas palavras para se dirigir a integrantes do atual governo.