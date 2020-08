PENEIRA FINA 02/08/2020

Segundo site da Câmara em Brasília…

Parlamentares asseguram emendas e R$ 2,753 bilhões para combate à Covid-19. Parte dos recursos é de emendas de bancada estadual impositivas, que têm execução obrigatória, e foram remanejadas no Orçamento deste ano. Agora haja deputados(as) dizendo que ele deu, ele trouxe “fazendo reverência com chapéu alheio” já que essa grana são tributos pagos pelo próprio povo.

Catanduva a pé

A cidade continua deficitária no quesito “ônibus coletivo”. A prefeita até agora não conseguiu um secretário de transito que consiga fazer valer a vez do nosso terminal urbano já que quem descer no mesmo pra ir a outro bairro tem que pagar novamente somando 8 reais. Quem quiser por menos terá que adquirir (obrigatoriamente) um cartão da empresa pagando adiantado. É um dos únicos terminais urbanos no Brasil que não faz integração automática sem burocracia, Catanduva não merece isso.

Campanha discreta

Os pré-candidatos estão intensificando visitas e reuniões por toda a cidade e precisam estar atentos a legislação eleitoral vigente. Por outro lado, tem pré que diz “se não for aquele vice eu não saio” tentando abafar que sua ideia prefeitável não decola.

Parto Escolar

Continua “um parto de dores” para que as mães retirem a cesta correspondente a merenda das escolas municipais. Passados quatro meses do tal isolamento e a educação não se adequa, chovendo reclamações nas redações de rádio e jornais.

Santo Corona

Os comediantes de plantão já dizem que o Corona Vírus deveria ser canonizado “santo padroeiro do prefeito ruim” já que muitos pseudos-administradores estarão justificando sua inércia e despreparo jogando a culpa na pandemia.

Republicanos I

Corre nos bastidores da política catanduvense que o Partido Republicanos, antigo PRB, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, do Pastor Edir Macedo, e que tem em seu quadro de filiados, o vereador Cidimar Porto, não apoiará mais o pré-candidato a prefeito João César.

REPUBLICANOS II

Nos bastidores da política fala-se que o Republicanos passará a integrar a coligação que apoiará o pré-candidato Ricardo Rebelato.

REPUBLICANOS III

Quem deve estar muito contente é o Presidente da legenda em Catanduva, Paulo Tonello, já que a ordem teria vindo de cima para baixo, através do Presidente Nacional do partido, Marcos Pereira, que atualmente está muito ligado à família Bolsonaro.

REPUBLICANOS IV

Para quem não lembra Marcos Pereira, é Deputado Federal, é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, foi Ministro da Indústria do Governo Temer, e pediu demissão do ministério após ser mencionado na Operação Lava Jato, como beneficiário de propina da empresa Odebrecht.

* REPUBLICANOS V*

O Partido Republicanos integra os partidos do “Centrão” no Congresso, que vem dando sustentação ao Presidente Bolsonaro. Em São Paulo, o Republicanos também apoia o Governador Dória, tendo inclusive, o deputado Wellington Moura, como vice-líder do Governo de São Paulo.

Gostaram

Informações dão conta de que repercutiu positivamente no setor comercial a conversa entre o presidente da Câmara Luis Pereira e o empresário Luciano Hang no sentido de disponibilizar em sua rede com 150 lojas, os produtos industrializados e fabricados em Catanduva, principalmente os ventiladores um dos principais produtos ofertados aqui.

Lar São Vicente

O vereador Aristides Jacinto Bruschi repercutiu a divulgação sobre os casos confirmados de Covid-19 no Lar São Vicente de Paulo. “Uma grande preocupação por parte de todos nós que estamos na linha de frente no Enfrentamento ao Covid 19. Um surto da doença se instalou na Vila São Vicente, mas tenho certeza que juntos vamos vencer. Independente de sua fé, faça uma oração por esta instituição que tanto ajuda as pessoas. Acima de tudo Deus”.

plano volume 2

A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou nota afirmando que o Plano lançado na sexta-feira não é a primeira edição. Segundo a Saúde, o Plano de Contingência foi publicado logo no início da pandemia, antes da quarentena. A versão 01 está disponível no site da Prefeitura. Agora, na versão 02, foram feitas atualizações conforme definições do Ministério da Saúde, a ampliação da testagem, entre outras ações adotadas que não estavam descritas.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook