PENEIRA FINA 02/07/2020

Coronavírus

Boletim do coronavírus em Catanduva está cada dia mais assustador. São agora 641 casos confirmados da Covid-19 e 26 óbitos. O último confirmado foi de um homem, 59 anos, morador do Agudo Romão, estava internado no Hospital Unimed São Domingos. Outras duas mortes estão em investigação: Homem, 91 anos, morador da Vila Rodrigues, na UPA. Homem, 56 anos, morador do Jardim Eldorado, na UPA.

Pedido

O vereador CIdimar Porto fez requerimento pedindo para que o DRS15 conceda a abertura de mais leitos de enfermaria para a Covid-19 no hospital Emílio Carlos. Recentemente, em entrevista coletiva organizada pelo Ministério Público, os responsáveis técnicos pela área da saúde falaram sobre o regramento para o caso de ocupação total de leitos na cidade. Pacientes são transferidos para a Santa Casa de Novo horizonte e, se lotar, são encaminhados para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Possibilidade

Para o Emilio Carlos, o médico Luis Fernando Colla afirmou que existe a possibilidade de utilização de 100% dos leitos para o tratamento da Covid-19, num total de 170, porém, para isso, são necessárias autorizações e remanejamento de outros atendimentos realizados no hospital.

No Estado

O Cremesp solicitou aos 71 deputados federais pelo Estado de São Paulo e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que coloquem em regime urgência a votação do Projeto de Lei nº 6.749/16, que agrava a pena para quem cometer atos de violência contra profissionais da saúde. Por meio de ofício encaminhado aos parlamentares, nos dias 28 e 29 de junho, o Conselho ressalta que acompanha com “extrema preocupação o aumento de atos de violência contra profissionais de saúde, com danos cada vez mais graves”. Para o Cremesp, os profissionais de saúde estão sendo vítimas de uma “epidemia de violência”. Assinado pela presidente do Conselho, Irene Abramovich, o documento observa que “a pandemia de coronavírus evidenciou o quanto esses profissionais se dedicam e arriscam suas próprias vidas para salvar os doentes. Eles precisam ser valorizados, mas, em vez disso, convivem diariamente com o temor da violência crescente”.

Aprovado

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (1º), a proposta de emenda à Constituição (PEC) que adia para novembro as eleições municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estava marcado para 4 de outubro, e o segundo, para 25 de outubro e com a PEC o primeiro turno será dia15 de novembro e o segundo, 29 de novembro. O texto foi aprovado nos dois turnos.O texto já foi aprovado pelo Senado e seguirá para promulgação, pelo Congresso Nacional. A sessão está marcada para a manhã desta quinta-feira (2). Com isso, muda-se também datas do calendário eleitoral, como o prazo para a realização de convenções partidárias.

Convocação

A Secretária Municipal de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca, convocou os candidatos aprovados no Concurso Público nº. 01/2018, para provimento de cargo de Diretor de Escola , com nomeação publicada na Imprensa Oficial do Município do dia 30 de junho, para escolha de Escola Sede de lotação, no próximo dia 03 de julho , às 09h, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, à Rua Amazonas, nº. 183, Centro. O referido candidato deverá levar dos documentos pessoais. O candidato que possuir acúmulo de cargo ou função deverá também apresentar o horário de aulas atualizado, para a atribuição.

Fiscalização

A prefeitura de Catanduva informou que ainda não tem data para início das autuações relacionadas a obrigatoriedade do uso de máscaras pela população em modo geral. Segundo a administração apenas orientações quanto a nova resolução estão sendo feitas para aqueles que passam principalmente pelas ruas centrais da cidade.

Regulamento

A forma com que a população será multada tem de ser muito bem explicada. O fiscal deverá pegar o documento da pessoa para a aplicação da multa – portanto ela ainda deve aceitar entregar o documento. Mais do que isso, quais penalidades ocorrem se ela se recusar? Como será a forma de pagamento da multa? Recolhe para quem? Município ou Estado? Boleto será enviado na casa da pessoa? Poderá ser pago em qualquer banco, lotérica? E o que acontece se não pagar? Tudo isso tem de ficar muito bem esclarecido também para a população. Ideal mesmo é que o uso de máscaras deveria ser praticado por todos por prevenção de forma consciente e não sem ter de ser obrigado. Mas como diz o dito popular: “Se não for por amor, vai pela dor, nesse caso dor no bolso”.

Ministério

O Ministério da Saúde publicou, nesta quarta-feira (1º), o Boletim Epidemiológico Especial nº 20 sobre a Covid-19 no Brasil. A nova publicação apresenta informações detalhadas sobre o diagnóstico da doença, além de trazer o perfil de casos e de óbitos. O objetivo é trazer dados mais precisos sobre o cenário atual da doença e permitir ao Poder Público adequar ações e agir com mais efetividade na proteção e assistência à população. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde ampliou em 869% a capacidade de realização de exames RT-PCR na Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. O aumento foi possível graças ao esforço dos profissionais que trabalham nos laboratórios e da disponibilidade de insumos e equipamentos. Muitos Lacens têm funcionado 24 horas por dia, sete dias da semana, contando com a dedicação de milhares de profissionais.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook