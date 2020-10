PENEIRA FINA 01/10/2020

COVID RECUANDO

Nesta quarta-feira (30), o Estado de São Paulo registra 35.622 óbitos e 985.628 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 855.068 pessoas estão recuperadas, sendo que 107.932 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

NOS HOSPITAIS

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 42,5% na Grande São Paulo e 44% no Estado. O número de pacientes internados é de 9.016, sendo 5.051 em enfermaria e 3.965 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 11h desta quarta. Ontem, os 645 municípios tinha pelo menos uma pessoa infectada, sendo 573 com um ou mais óbitos.

PERFIL DE MORTALIDADE

Entre as vítimas fatais estão 20.576 homens e 15.046 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 76,3% das mortes. Observando faixas etárias, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (9.120), seguida pelas faixas de 60 a 69 anos (8.364) e 80 e 89 anos (7.287). Entre as demais faixas estão os: menores de 10 anos (40), 10 a 19 anos (65), 20 a 29 anos (298), 30 a 39 anos (1.010), 40 a 49 anos (2.354), 50 a 59 anos (4.706) e maiores de 90 anos (2.378).

EM CATANDUVA

A cidade vem desacelerando registrando até o final de outubro 17.577 casos notificados, 4.745 confirmados, 9.579 descartados, 3.253 suspeitos, 4.370 curados e um registro de 133 óbitos e pasmem, só agora teremos testes “a vontade” ou seja, se chegar com sintomas em uma UBS o paciente será testado coisa que não acontecia desde o início da pandemia.

DEUS É BRASILEIRO

Há muito ouvimos o jargão popular de que “Deus é brasileiro” e se for deve ser catanduvense se porque dependêssemos da velocidade de ação da Secretaria Municipal de Saúde comandada pela Prefeita Marta tendo como “imediato” o secretário Ronaldo Gonçalves estaríamos desolados, pois, o Corona não brincou de ser vírus deixando famílias enlutadas chorando a ausência de seus entes queridos.

PÃO SOVADO

Existe um pão de origem Provença/França que no Brasil ganhou o apelido de “Pão Sovado” devido ao fato de que sua massa tem de ser muito sovada para que adquira sua textura tão característica e com isso se tornando um pão muito bom.

PÃO CATANDUVENSE

Os adversários do Padre Osvaldo (PSDB) terão que agir com mais cautela, pois, estão “batendo” no padre feito Pão Sovado e a cada batida podem “inflar a massa” e deixá-lo mais “consistente” que qualquer adversário que em vez de fazer campanha, tentam um tradicional “tapetão”.

APAE

Em visita à cidade de Catanduva nesta segunda feira (28), o deputado federal, Coronel Tadeu (PSL-SP), visitou a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, instituição que dedica-se, desde 1964, ao cuidado e auxílio de crianças com necessidades especiais. Durante sua passagem pela Associação, o Coronel Tadeu prometeu destinar uma verba de 150 mil reais em emendas impositivas, para contribuir com a construção de um espaço inteiramente destinado à 50 crianças com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

MEIO AMBIENTE

Ontem(30), o conselheiro de meio-ambiente Caio Martani percorreu as margens do Córrego Minguta fazendo vistoria devido a reclamações feitas por Munícipes ao conselheiro. Segundo Martani, a ultima vez que a prefeitura fez a dragagem no córrego foi há dois anos o que aliás, teria sido feita da forma errada e em período errado. “Quem passar hoje por aqui vê quase sem água e o pouco de água que tem está parada servindo de criadouro de Dengue fora o lixo e o mato que tomaram conta de quase toda sua extensão”.

FALANDO EM DENGUE

Com a pandemia do coronavirus, as autoridades do município andam esquecendo um vilão que também não brinca de ser letal, é o Aedes aegypti famoso por transmitir Dengue dentre outras doenças. Ele só está esperando a próxima chuva para mostrar a Secretaria de Saúde que logo se prolifera por aqui.

CALOR PERIGOSO

Coordenadoria Estadual de proteção e Defesa Civil informa que na segunda-feira, dia 5, haverá fortes ondas de calor com temperaturas elevadas em todo estado de São Paulo com previsões entre 35°C e 40°C que afetarão as regiões de Registro, Vale do Paraíba, Baixada Santista, Sorocaba, Campinas, Araraquara, Franca, Itapeva, litoral norte e região metropolitana da capital. Já na cidade de Ribeirão Preto, Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos e Marília terão temperaturas acima de 40°C. Por conta desse cenário recomenda-se que as pessoas bebam bastante água protejam-se do Sol, umidifique os ambientes e evitem exercícios físicos ao ar livre nas horas mais quentes do dia.

DEFESA CIVIL?

O alerta acima veio da Defesa Civil do Estado como sempre da qual já podemos presenciar até o governador usando um colete escrito “Defesa Civil”. E Catanduva? Quem é a Defesa Civil? Ela defende o civil? Sabemos que há pessoas no município que ganham um adicional no salário para serem participantes da Defesa Civil, mas você já viu alguém em algum momento de intempérie usando esses coletes e defendendo o civil 24 horas por dia? Queremos saber quem recebe em Catanduva para a mídia ter que verificar e receber informações de São Paulo Capital, meio controverso.