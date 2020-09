PENEIRA FINA 01/09/2020

E A CEI ? NÃO SEI !

Estamos chegando ao fim de mandato e temos algumas CEIs abertas na Câmara Municipal de Catanduva precisando de atenção. Uma CEI aberta sem conclusão antes das eleições pode ser uma faca de dois gumes. “É CEI do Concreto, CEI da Dengue, CEI da Canalização Milionária, dentre outras” muitas que passam pela Casa de Leis pedindo conclusão para poder mandar a prisão ou absolver quem de direito. Alguém está errado neste negócio.

NO MANDATO ANTERIOR

No mandato anterior tivemos duas CEIs concluídas às pressas pós-eleição de forma desastrosa. Uma “CEI da Cultura” e outra “CEI da Folha de Pagamento” . A primeira prejudicou a vida dos servidores, tirou benefícios e não teve eficácia alguma para o bem. A segunda em sua conclusão fechou dizendo que “o assunto era muito complexo” e fim. E dinheiro público que vai para o ralo.

MARTA CONTINUA

Aposentada há anos, a Prefeita Marta vem recebendo religiosamente mês a mês seus direitos acumulados ao longo de mais de trinta anos de prefeitura. Pós-aposentadoria, Marta (como todo político experiente) sempre articulou e descolou cargos em comissão nunca tendo se distanciado por muito tempo da “Madre Maior:” A Prefeitura.

DIGA AO POVO QUE FICO

Quem conhece “o jogo” já percebeu que nossa “cheffa maior” do Município vem costurando algo para poder continuar na prefeitura mesmo não concorrendo a cargo eletivo e isso só é possível politicamente. Como assim? É só observar se ela alguma vez ficou fora!

MAIS POLÍTICOS QUE OS POLÍTICOS

Assim como Estado e Federação, a prefeitura mantém “dinossauros de estimação,” alguns que nunca saem da folha de pagamento da máquina pública dentre aqueles nunca participaram de uma eleição se saindo mais políticos que os políticos. Estes incham as folhas de pagamento sem darem retorno plausível a um gasto tão elevado.

SECRETÁRIO DO CIDIMAR

Cidimar Porto fez requerimento para que Ronaldo Gonçalves, Secretário de Saúde vá na Câmara falar sobre Covid-19. Muitos falam que Cidimar seria o padrinho político de Ronaldo e responsável direto por sua nomeação no cargo. Mas o vereador nega, disse em sessão da Câmara que apenas recomendou Ronaldo porque gosta muito do trabalho dele.

RONALDO NA CÂMARA

Dificilmente os vereadores vão querer ouvir Ronaldo novamente na Câmara. Ele já esteve por várias vezes falando por horas, mas a avaliação dos legisladores e da população é que a teoria não é aplicada na prática. Enquanto Ronaldo fala o povo padece na saúde pública. Vamos aguardar para ver. Nos bastidores fala-se que quando Catanduva tiver realmente um Secretário de Saúde eles vão querer ouví-lo, até lá chega de blá-blá-blá!

A EFICÁCIA

A pandemia é e será usada por muito tempo por maus gestores em todo Brasil. Um detalhe que chamou a atenção da nossa reportagem foi quando constatamos que várias ambulâncias continuam paradas por falta de manutenção e estão estacionadas na janela do secretário, algumas a falta de pequenos reparos baratos de se fazer.

O ESTOQUE DE PEÇAS

Verificamos ‘in loco” que dentre as ambulâncias, (já falamos que estão estacionadas na janela do secretário no prédio da secretaria a Rua Pará) os defeitos mais comuns são pneus lisos (carecas) e “falta de partida” (bateria).

A MAIOR INÉRCIA

Também verificamos “in loco” (fotos) do depósito de peças da prefeitura que dispõe de, pasmem, pneus (vários jogos no plástico), baterias novinhas, óleo de motor, filtros etc. São peças das melhores marcas, novinhas e já pagas que servem para manutenção de toda frota da prefeitura.

O QUE FALTA?

A falta de Gestores tanto como um prefeito como um secretário que saiam do ar condicionado e justifiquem seus contracheques com trabalho, pois, temos informação que uma família teve que fazer a conhecida “vaquinha” para poder alugar uma UTI móvel para trazer sua amada progenitora de São José do Rio Preto a Catanduva. É de envergonhar qualquer um que se diz gestor ou como prefeito(a) ou como secretário(a).