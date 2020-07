PENEIRA FINA 01/07/2020

Moeda de troca

Vereadores comentaram sobre o posicionamento da prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes sobre o projeto de reparcelamento do IPMC e as despesas para possível pagamento da folha a partir de agosto ou setembro. Amarildo Davoli e Ditinho Muleta foram dois parlamentares que falaram a respeito. Ditinho chegou a divulgar áudio de um servidor afirmando que não aceita essa “moeda de troca”. Amarildo Davoli fala que o projeto não deveria vir para o legislativo de “afogadilho”. “Nunca honrou o que prometeu. Ela disse que ia guardar os R$ 5 milhões para o dissídio e não cumpriu. Essa troca de moeda é uma irresponsabilidade tão grande do Executivo que não dá mais para essa Casa suportar. Não trabalhamos sob pressão. Ou é calculado, planejado para aprovar de afogadilho”.

Simcat

O Sindicato dos Municipiários de Catanduva também se posicionou. “Nos últimos dias houve a divulgação por um órgão de imprensa que a prefeita Marta teria falado da possibilidade de não haver dinheiro para garantir o salário dos servidores a partir de agosto ou setembro. O SIMCAT entende que se a prefeita tem uma assessoria despreparada, que não sabe mostrar alternativas, apontar caminhos, e avaliar a situação de maneira correta, os servidores não podem ‘pagar o pato’.

Cargos

E citou mais: “Quais medidas foram tomadas quanto aos salários dos cargos de confiança? O que foi feito na prática para reduzir despesas? O que foi apresentado pelo Executivo no sentido de reduzir a taxa de administração do IPMC ou mesmo a multa que é cobrada por atraso nos repasses?”

E afirmou ser favorável

“Desde abril o SIMCAT tem defendido essas medidas. Somente agora a prefeita Marta apresentou à Câmara o projeto para somar todos os 3 parcelamentos atuais junto ao IPMC em um único, ampliando o prazo para 60 meses. Essa é uma medida correta, mas que já poderia ter sido aprovada pela Câmara. O sindicato entende o momento difícil e não se furta ao debate de possibilidades que sejam realmente viáveis e que protejam o trabalhador. Antes de deixar o servidor sem o salário que garante o alimento na mesa da família, outras tantas medidas devem ser analisadas e tomadas pelo governo”.

Loteamento

E foi aprovado ontem projeto de lei complementar que declara como empreendimento de interesse social área adquirida pela Associação Bom Pastor para a criação de um loteamento habitacional para pessoas com renda de até três salários mínimos.

Para relembrar

Esse projeto está em trâmite na Prefeitura, depende ainda de autorizações de setores do Governo do Estado e existe uma ação na Justiça a esse respeito. No ano passado, a justiça de Catanduva pediu o bloqueio de contas da associação Bom Pastor que gere um projeto de aquisição de área para a abertura de loteamentos populares. O Ministério Público observava irregularidades na forma com que tinha sido tratado o projeto. O valor da área é de R$ 10 milhões, que foi vendido a preços populares R$ 9.616 por terra.

Para não confundir

A manifestação dos servidores municipais de ontem esteve relacionada a fala da prefeita de que se o projeto do IPMC não for aprovado, a folha de pagamento dos servidores pode ser comprometida. Para os servidores, a dívida da prefeitura com o IPMC não pode ser relacionada ao direito de receber pelos serviços sempre prestados. E que a administração precisa encontrar maneiras de efetuar o pagamento mesmo se o projeto não seja aprovado.

Detran

O Detran.SP inicia nesta quarta-feira (01/07), uma ação em todo o Estado para a entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV), documento utilizado na transferência. Por conta da suspensão temporária do atendimento presencial nas unidades do Detran.SP, cerca de 320 mil documentos emitidos aguardam para ser retirados.

Por meio de um sistema “drive thru”, para evitar aglomeração, e com agendamento marcado, serão atendidos nesta primeira etapa apenas as solicitações de retirada para despachantes. O processo é aderente ao Plano São Paulo. Todas as cidades que estão na fase laranja e amarela serão contempladas. Com quase 200 mil documentos, esses profissionais possuem hoje cerca 70% do total retido nas unidades do Detran.SP, Ciretran e Poupatempo. Por se tratar de um volume menor e com necessidade de atendimento individualizado, a entrega para pessoas físicas será feita posteriormente.

25ª morte

E Catanduva confirmou a 25ª morte por coronavirus. A vítima, um homem, 78 anos, morador do Higienópolis, estava internado no Hospital Emílio Carlos. Está em investigação a morte de um homem, 91 anos, morador da Vila Rodrigues, na UPA. Até ontem Catanduva tinha 614 casos confirmados.

Repasses

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) repassou R$ 45,1 milhões para ações de saneamento básico em 19 estados e no Distrito Federal. Os recursos serão investidos em obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, manejo de águas pluviais, além de elaboração de estudos e projetos e em melhorias na gestão dos serviços. São José do Rio Preto, com R$ 1,8 milhão, vai ampliar a capacidade de tratamento da estação Rio Preto. Outras ações relacionadas ao esgotamento sanitário também receberão recursos federais. Sorocaba (R$ 330 mil) reforçará o sistema de tratamento no município e Americana investirá R$ 494 mil na ampliação do esgotamento sanitário. Com R$ 365 mil, Olímpia vai ampliar o sistema de abastecimento de água na sede do município. Catanduva não está na lista de beneficiários.

