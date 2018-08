Pelo Terceiro Mês Consecutivo, Energia Ficará Mais Cara

Pelo terceiro mês consecutivo, a energia ficará mais cara. O motivo é que nesses próximos 31 dias, a bandeira vermelha continuará vigorando, com extra de R$ 5 a cada 100 kWh com o patamar 2. A redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios, além da falta de chuva, resultou na continuidade da bandeira, que vigora desde junho deste ano. A informação é da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

De janeiro a abril, a cobrança levava em consideração a bandeira verde, que não tem valor mais alto na conta de energia. Isso porque, com essa cor, não há mudança no patamar da cobrança. Em maio, uma consequência da quantidade de chuvas que já era menor, a bandeira foi amarela. Nesse caso, o adicional foi de R$ 1 na conta de energia a cada 100 kWh consumidos.

A Aneel aponta que o sistema de bandeiras tarifárias foi criado para mostrar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. “O funcionamento é simples, para que os consumidores possam assimilar que as cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custa mais ou menos por causa das condições de geração. Com as bandeiras, a conta de luz ficou mais transparente e o consumidor tem a melhor informação, para usar a energia elétrica de forma mais eficiente, sem desperdícios”, informa.

Apesar disso, a agência conta que as bandeiras não tem o objetivo de promover aumento nas tarifas. “O sistema permite, a partir de sua métrica de acionamento e de seus adicionais, um ajuste mais harmônico ao fluxo de custos do processo operativo do Sistema Interligado Nacional (SIN)”, complementa.

Para não ter surpresas no fim do mês, algumas dicas foram recomendadas pela Aneel. Entre elas está a de tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos. Além de selecionar a temperatura morna no verão e verificar as potências no chuveiro e calcular o consumo.

Já no uso dos eletrodomésticos, é importante deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário e também regular a temperatura interna, de acordo com o manual de instruções. Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira e deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos também são algumas recomendações.

Quando o assunto são os aparelhos em stand-by, o indicado é tirar da tomada quando possível ou durante longas ausências. Com relação ao ferro de passar, é importante juntar roupas para passar de uma só vez, além de separar as peças por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura. Outra dica é a de nunca deixar o ferro ligado enquanto faz outra coisa.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local