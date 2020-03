Pelo Terceiro Ano, Santa Adélia É Certificada Pelo Município VerdeAzul

Pelo terceiro ano consecutivo, a certificação do PMVA – Programa Município VerdeAzul foi garantida ao município de Santa Adélia. Vale ressaltar que essa premiação é referente ao ciclo de 2019.

“A cerimônia foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, no último dia 5, com a presença do governador João Doria, do secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, e do coordenador do PMVA, José Walter Figueiredo. Ao todo, 92 cidades (Santa Adélia está entre elas) receberam certificação por notas acima de 80 pontos e 62 foram qualificadas ao obterem notas entre 60 e 79,9 no ranking geral até 100. O PMVA tem o propósito de incentivar, apoiar e medir de maneira descentralizada a agenda ambiental dos municípios paulistas”, diz informação oficial divulgada pela Prefeitura de Santa Adélia.

De acordo com o prefeito Guilherme Colombo da Silva (DEM), o resultado é fruto do empenho de uma equipe que se dedicou, e os resultados irão refletir na qualidade de vida da população. “É uma importante conquista, porque é resultado do trabalho de todos, com reflexos a longo prazo na qualidade de vida da população, pois estamos trabalhando com ações ambientais e que serão percebidas pelas futuras gerações”.

Programa

Lançado no ano de 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Programa Município VerdeAzul – PMVA tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. “Assim, o principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo. São 85 tarefas, divididas em dez diretrizes da agenda ambiental local, e que abrangem temas estratégicos: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos. Para incentivar a prática destas atividades, o Programa atribui notas de zero a 100 ao resultado das ações realizadas no município durante um ano”, finaliza a informação.

Da Reportagem Local