Pelo Segundo Mês Consecutivo, Catanduva Tem Recuperação em Saldo de Emprego

Pelo segundo mês consecutivo, depois de meses com número de demissões superior ao de contratações, Catanduva encerra julho com saldo positivo na geração de empregos.

Dados fazem parte do levantamento do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia.

Nos 31 dias de julho, conforme o Caged, os setores da economia contrataram 943 trabalhadores com carteira assinada. No mesmo período, 677 foram desligados de seus postos. Um saldo positivo de 266 vagas criadas no mês.

Dados do Caged indicam ainda que até julho, Catanduva tinha 35.209 trabalhadores com registros em carteira. Apesar de saldo positivo, junho teve maior abertura de vagas para os catanduvenses. Foram, naquele mês 1030 admissões e outros 708 desligamentos, o que fez com que a cidade criasse efetivamente 322 vagas de emprego formal. Na comparação entre os dois meses, houve redução no número de novas vagas abertas de 17, 3%

A expectativa era de que Catanduva tivesse melhora no cenário de empregos em agosto, com a possibilidade de avanço no Plano São Paulo. Porém, a cidade permanece na fase laranja da flexibilização da quarentena, que impede setores como de salões de cabeleireiros, academias, bares e restaurantes de atuarem.

No país, foram 131.010 vagas de emprego com carteira assinada em julho, interrompendo uma sequência de quatro meses de dados negativos. O balanço de julho é resultado de 1.043.650 contratações e 912.640 demissões registradas no período. Com isso, o estoque de empregos formais no Brasil chegou a 37.717.045.

Karla Konda

Editora Chefe

