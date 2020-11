Pela 28ª Vez, Unimed Conquista Prêmio Folha Top Of Mind

A Unimed foi reconhecida com o Prêmio Folha Top of Mind, considerado o maior estudo de lembrança de marca na América Latina, pela 28ª vez consecutiva. A cerimônia on-line realizada em 29 de outubro consagrou o sistema de cooperativas de saúde que foi apontado como o grande vencedor na categoria “Plano de Saúde”.

Neste ano, graças ao grande trabalho de suas cooperativas no desenvolvimento de ações de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, a Unimed atingiu o impressionante índice de 40 pontos, muito à frente do segundo colocado, que somou apenas sete. Ainda, trata-se da maior porcentagem alcançada pela marca na história do Prêmio Folha Top of Mind, que é realizado desde 1991.

Para chegar às marcas campeãs, o Datafolha, que promove as pesquisas para o prêmio, entrevistou 7.584 brasileiros com idade acima de 16 anos. Partindo da pergunta “Qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça?” em diferentes categorias de serviços e produtos, o instituto mapeia os resultados baseados nas respostas espontâneas do público. A edição comemorativa teve um número recorde de itens pesquisados: são 78 categorias ligadas a produtos e serviços.

Ainda destaca que mesmo no cenário da COVID-19, as 345 Unimeds vem correspondendo à altura o desafio que lhes foi colocado, o que passa segurança às pessoas de que, quando demandada, sua cooperativa vai dar conta do recado. A Unimed Catanduva, por exemplo, foi uma das primeiras da sua região a formalizar um Comitê de Contingência e na sequência, o Comitê de Crise, no enfrentamento à Covid 19.

e março até início de novembro, por meio do seu hospital próprio, a cooperativa atendeu mais de 400 pacientes em sua unidade respiratória. Além disso, foram desenvolvidas diversas ações e campanhas de conscientização sobre a doença. Em razão do distanciamento social, a cooperativa também lançou novos projetos, com atendimentos e atividades desenvolvidas por meio de aplicativos e de forma online.

Ariane Pio

Da Reportagem Local