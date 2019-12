Pedidos de Devolução de Créditos nos Cartões da Via Sol Terminam Dia 10

Os usuários do transporte coletivo de Catanduva que ainda não solicitaram a devolução de créditos remanescentes nos cartões da Via Sol devem ter atenção. A Prefeitura receberá somente até o dia 10 de janeiro a documentação que precisa ser enviada à empresa, com sede em Araraquara. Após a data, os usuários deverão fazer o procedimento apenas pelos Correios e de forma direta com a Via Sol.

As solicitações tiveram início em setembro deste ano, após definição da empresa que atuou de forma emergencial em Catanduva até o dia 30 de julho.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), os usuários devem escrever uma carta/formulário com nome completo, RG, CPF, nome da mãe, número do cartão de transporte (Move), tipo de cartão (comum, escolar ou vale-transporte), além de endereço, telefone e email.

Também é necessário apresentar os dados bancários para que o depósito seja realizado em conta. Para isso, é preciso indicar o banco do usuário, além dos números da agência e da conta, que deve ser no nome do titular do cartão.

A documentação, acompanhada pelo cartão físico da empresa, pode ser entregue até o dia 10 na Central de Atendimento da Prefeitura, diretamente no guichê da Secretaria de Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas

A STU reforça que não haverá atendimento ao público no dia 31 de dezembro e no feriado de 1º de janeiro, com retomada no dia 2 a partir das 13 horas.

Após o dia 10, o envio deve ser feito pelos Correios para Via Sol Transportes Rodoviários – avenida Otto Hernani Muller, nº 10, Jardim Tamoio, CEP 14.800-630, Araraquara (SP). O material deve ser destinado a Elisabete Cristina de Jesus.

Da Reportagem Local