Pedido De Adoção De Medidas Para Assegurar O Direito Das Pessoas Com Deficiência Intelectual

Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP), Defensoria Pública do Estado de São, Instituto Jô Clemente, Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB/SP, em uma atuação interinstitucional, enviaram ofício ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) solicitando a adoção de medidas práticas que assegurem o direito das pessoas com deficiência intelectual ao voto em novembro deste ano, quando serão realizadas eleições municipais em todo o país.

Esta ação faz parte do projeto Capacidade Jurídica e Tomada de Decisão Apoiada – Rompendo Barreiras, realizado pelo Instituto Jô Clemente, com o apoio da Open Society Foundation.

De acordo com o documento, dos 147 milhões de eleitores aptos a exercer o direito ao voto nas próximas eleições municipais, 1.158.405 declaram ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em decorrência disso, em diversos lugares do país, são adotadas medidas que promovem acessibilidade em caso de mobilidade reduzida, e possibilidade de haver intérprete de libras para as pessoas surdas. Não há, porém, ações voltadas aos eleitores com deficiência intelectual, que encontram nas atitudes e no desconhecimento da legislação as maiores barreiras ao exercício do seu direito de votar.

O ofício diz que “A Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015, art. 76, §1º, IV)) reconheceu expressamente o direito das pessoas com deficiência de serem acompanhadas no ato da votação. A Resolução TSE nº 23.611/2019, nesta direção, afirma que o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar poderá ser auxiliado por pessoa de sua escolha ainda que não o tenha requerido antecipadamente ao juiz eleitoral (art. 101). Quando o presidente da mesa verificar ser imprescindível que o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida seja auxiliado por pessoa de sua escolha para votar, autorizará o ingresso dessa segunda pessoa com o eleitor na cabina, sendo permitido inclusive digitar os números na urna (§ 1º). A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida deverá identificar-se perante a mesa receptora e não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido político ou de coligação (§ 2º). Por fim, a assistência prestada ao eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida por outra pessoa deverá ser consignada em ata. (§ 3º). Portanto, é direito da pessoa com deficiência ser acompanhada até a urna e ter apoio na hora de expressar o seu voto”.

