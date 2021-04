PED Disponibiliza Formulário Impresso Para Candidato Que Não Tem Acesso a Internet

Para aqueles que por algum motivo não conseguiram acesso a internet para preencher as informações necessárias para inscrição no Programa Emergencial do Desemprego – PED, a Prefeitura de Catanduva está disponibilizando um formulário impresso para que o interessado possa se candidatar.

O candidato deve comparecer em um dos CRAS ou em alguma escola municipal. No local, será entregue uma ficha que deve ser preenchida em casa e devolvida ao mesmo local.

O PED disponibiliza 250 bolsas-auxílio para pessoas que estejam desempregadas a mais de um ano. O programa tem critérios para inscrição. Dentre eles: – o candidato deve residir em Catanduva; possuir renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos; não receber benefício do INSS; possuir Cadastro Único para programas atualizado; estar desempregado por pelo menos um ano.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local