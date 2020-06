Peça ‘Vapor’ Tem Três Eventos Para

A Mostra de Teatro Popular começou em março, o mês do teatro, mas precisou ser interrompida para garantir que todos tivessem atenção especial à saúde, para enfrentar o coronavírus.

O encerramento da Mostra de Teatro Popular chega até sua casa nesta quarentena com inovação, criatividade e tecnologia estão juntas para levar cultura para a família toda. No total, três atividades virtuais estarão disponíveis na próxima semana sobre a peça Vapor.

A programação começa na próxima terça-feira (23), com uma live com o elenco do espetáculo Vapor, a partir das 21h. O conteúdo estará disponível na página do Facebook do Grupo Cabrabão e da Secretaria de Cultura. Será a oportunidade de interagir com os artistas, tirar dúvidas e conhecer detalhes sobre a trama.

Na quarta-feira (24), será a vez de aprender com a Oficina Steampunk com Guilherme Brandão e Vânia Santos, no YouTube da Secretaria de Cultura. A aula começa às 20h, com informações sobre esse subgênero da ficção científica que conquistou o público entre as décadas de 1980 e 1990.

Na sexta-feira (25), será a estreia da nova peça do Grupo Cabrabão. “Vapor”, com transmissão ao vivo na página do Youtube da Secretaria de Cultura, mostra um período pós-apocalíptico, onde o Brasil enfrenta sua maior crise em séculos.

“No período, pensamos em ideias para garantir o entretenimento ao público, principalmente nesse momento. A estreia do espetáculo Vapor foi totalmente adaptada para ocupar as telas de computadores e celulares, e ganhou ações adicionais”, destaca o coordenador do projeto Rafael Back.

A estória – Uma terra esquecida pelo governo e dominada pelos interesses dos conglomerados empresariais é o cenário árido onde um lendário grupo, denominado cangaço à vapor, sai à procura de um artefato que pode resgatar tudo o que foi tirado do povo. A encenação traz como marca o movimento steampunk e tem classificação livre.

O texto e a direção do espetáculo são de Rafael Back. Os figurinos são de Vânia Santos e o cenário é do Grupo Cabrabão. Guilherme Brandão foi o responsável pela pesquisa e a direção musical é de Maju Malavaes e Vine Spina. Já a orientação de artes virtuais é de Lucas Paschoal. No elenco estão Rafael Back, Aline Leite, Henrique Zukovski, Priscila Rodrigues e Vânia Santos.

Para conferir as atividades, basta acessar o canal da Secretaria Municipal de Cultura no YouTube: www.youtube.com/c/SecretariadeCulturadeCatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook