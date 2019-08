PDST Entra Em Nova Fase De Cursos De Capacitação No Nova Catanduva 1

O PDST – Plano de Desenvolvimento Sócio-Territorial, que é totalmente direcionado a moradores do Residencial José Olympio Gonçalves, o Nova Catanduva 1, entrou em uma nova fase com a oferta de cursos de capacitação. No momento, já estão em andamento as aulas de instalação de ventilador, oficina gourmet de chocolate e decoração de festas.

“Atualmente, 75 vagas estão preenchidas. Além de adultos, crianças também são atendidas em atividades de recreação com a mesma temática. Esta semana, para marcar o ciclo, foi realizada festa com o material produzido nas aulas. A estrutura também foi disponibilizada para festividade interna na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Luzia Sestito Gradella, onde são realizados os cursos”, informa a prefeitura de Catanduva.

Esses cursos de capacitação visam proporcionar novas experiências para que haja oportunidade de geração de renda às famílias do bairro. Nesse mesmo contexto, novos cursos estão previstos, dentre eles, oficinas sacolé gourmet, lancheteria e de reciclagem. “A iniciativa faz parte do trabalho social pós-ocupação desenvolvido pela Prefeitura de Catanduva, que consiste em promover ações de melhorias das condições de vida das famílias que moram no local, levando informações, atividades educacionais junto ao incentivo da conservação do espaço coletivo”, complementa a nota oficial divulgada à equipe do O Regional.

O projeto tem a previsão de se desenvolver até dezembro deste ano. No período, a equipe técnica também irá oferecer atendimentos individuais ou em grupos, além do plantão social no bairro, que acontece as segundas e quartas-feiras, das 16h00 às 20h00.

Da Reportagem Local