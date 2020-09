Pauta da Sessão da Câmara Tem Apenas Projetos em Segunda Discussão

A pauta da sessão ordinária desta terça-feira tem apenas quatro projetos de lei e todos eles que serão votados em segunda discussão, ou seja, passaram em primeiro turno na semana passada.

Dentre as propostas, o projeto de lei complementar que torna obrigatório a instalação de hidrômetros individuais no conjunto habitacional Manoel Pires Barbosa, no Parque Gloria.

De acordo com o projeto, houve aprovação por unanimidade em Assembleia realizada pelo condomínio. As obras serão executadas pela Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) e os custos ficarão por conta dos próprios condôminos. Os valores poderão ser parcelados.

Na exposição de motivos, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes afirma que a individualização dos hidrômetros era pedido dos moradores, evitando além do desperdício, a inadimplência, já que com o consumo individualizado, fica mais fácil observar a fatura e valores.

Os valores da instalação do hidrômetro serão lançados nas faturas de água.

Também entra em discussão, o requerimento elaborado pelo vereador Cidimar Porto que solicitava a participação do secretário de saúde, Ronaldo Carlos Gonçalves Junior.

Karla Konda

Editora Chefe