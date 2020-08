Paulinho Bauab Promove 2ª Edição do Projeto Piano com Homenagem aos Pais

Em parceria com a Prefeitura de Catanduva o músico Paulinho Bauab promoveu ontem, dia 06, a 2ª edição do projeto Piano Itinerante com uma homenagem ao Dia dos Pais, os heróis que não usam capas, mas que batalham dia após dia para garantir o sustento e a alegria dos filhos e da família. A apresentação começou pela rua Recife, às 16 horas, com trajeto pelas ruas Belém, Brasil e Pará, seguindo pela avenida Orlando Zancaner até o Parque do Aeroporto, e com passagem pela Praça da Matriz e prédios centrais.

O piano foi montado em cima de um caminhão e trouxe canções para unir as famílias, que puderam curtir da janela de casa. Foram cerca de três horas de programação com clássicos dos anos 50, 70 e 80, além de músicas que fizeram história como o ritmo da Bossa Nova, Bolero, Blues e do Jazz.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

