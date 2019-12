Patrulha Ambiental Realiza Conscientização Sobre Animais Em Situação De Rua

A Patrulha Ambiental proporcionou, na última quinta-feira, dia 5 de novembro, uma aula diferente à turma 38 do Programa de Aprendizagem do Senac Catanduva. Eles visitaram a unidade a fim de levar conscientização a respeito dos animais de rua, em um programa que tem a parceria da Prefeitura e, atualmente, desenvolve um projeto integrador na cidade.

A equipe recebeu o convite para abordar o tema, falando sobre maus-tratos, abandono de animais, direitos e deveres, legislação vigente, além de informações sobre possíveis ações de conscientização na comunidade foram abordados. A chefe de Divisão de Proteção Ambiental, Karen Morandin, ressalta: “a Patrulha explicou o que são maus-tratos, como se caracteriza e as denúncias que nós recebemos, e também a forma como averiguamos o que é encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente”, destaca.

Com as informações corretas repassadas, os alunos terão, como atividade, o planejamento de uma ação para projeto desenvolvido em sala de aula, que aborda a situação de animais de rua.

“A partir do bate-papo que tivemos hoje e de outras ações como visitas a ONGs, eles vão pensar em um plano de ação de conscientização com a comunidade, seja próximo ao Senac, ou nos bairros onde moram. O que conseguimos definir é que o projeto caminhará no sentido de formar agentes multiplicadores dessas informações, para a comunidade, para, consequentemente, diminuir o número de animais de rua, além de colaborar com a conscientização ambiental e também da saúde, tanto para os animais quanto para o cidadão”, ressalta a professora Ana Marta Wicher.

Da Reportagem Local