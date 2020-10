PAT Volta Com Atendimentos Pelo Poupatempo De Catanduva

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Catanduva terá a partir de segunda-feira, (05) os trabalhos retomados na unidade do Poupatempo. Os interessados devem realizar agendamento prévio pelo telefone (17) 3522-1194.

No total, 10 mil vagas estão disponíveis, nas áreas de atendimento, vendas, e desenvolvimento de aplicações. Há também opções de emprego para pessoas com deficiência. Haverá uma seleção feita pelas empresas será entre 05 e 09 de outubro.

Enquanto o contato não é feito, os candidatos podem se inscrever também para os cursos de qualificação do Programa Empreenda Rápido ou dos cursos EAD do Via Rápida Virtual, em parceria com a Univesp. Os cursos são voltados para a gestão de negócios, finanças, planejamento empresarial, tecnologia e idiomas.

A plataforma digital também disponibilizará inscrições em cursos de qualificação profissional, em parceria com o Centro Paula Souza e Sebrae. Nesse caso, o empresário pode encontrar mão de obra qualificada, enquanto que o trabalhador encontra a chance de se qualificar para cumprir os requisitos das vagas e conseguir um emprego. A iniciativa é gratuita e segue até 09 de outubro.

Uma ação que envolve todo o Estado de São Paulo. É o Mutirão do Emprego que, por conta da pandemia, será realizado de forma on-line. Empresas e candidatos poderão se inscrever diretamente no site http://vagacerta.sp.gov.br/mutirao.

Ao selecionar a opção mutirão, os interessados em uma oportunidade de trabalho encontrarão o passo a passo de como anexar o currículo e responder informações com relação a habilidades e qualificações profissionais. O contato com os selecionados será feito diretamente pelas empresas interessadas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local