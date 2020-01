PAT Encaminhou 5,7 Mil Pessoas A Entrevistas De Emprego Em 2019

A parceria concretizada entre o PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador e a Prefeitura de Catanduva resultou, durante todo o ano de 2019, no encaminhamento de 5.735 pessoas a entrevistas de emprego. A informação foi divulgada pela Semdert – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho.

“A média é de 15 pessoas ao dia que compareceram nas empresas para passar pelos processos de seleção. Fevereiro teve o maior volume, com 654 encaminhamentos, seguido do mês de março, com 647, e abril, com 545. Além do direcionamento para as entrevistas de emprego, o que chama a atenção foi o número de vagas consultadas. Foram 27.184 pessoas que buscaram por informações do PAT sobre as oportunidades. A procura foi intensificada em julho, com 3.169 registros, seguida de abril, com 3.023, e de fevereiro, com 2.544”, informa nota oficial encaminhada ao O Regional.

Ainda conforme a informação, a Prefeitura solicitou, para chegar a esses resultados, a ampliação do quadro de servidores do Estado, bem como acionou as prefeituras da região para a cessão de funcionários. Com o time reforçado, os números de encaminhamento a entrevistas de emprego começaram a crescer.

O secretário de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano, aproveitou a oportunidade para dizer: “Os trabalhos do PAT são essenciais e foram intensificados ao máximo, inclusive absorvendo parte dos serviços antes feitos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Temos o papel fundamental de auxiliar as pessoas que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho e ainda as empresas que necessitam de mão de obra”.

Inscrições

Aos interessados, é preciso, para concorrer a uma das oportunidades disponíveis, acessar o site do programa Mais Emprego (pelo link https://maisemprego.mte.gov.br) e fazer o cadastro completo do currículo.

Também é possível realizar o agendamento para o atendimento pessoal pelo site do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) ou, ainda, comparecer ao PAT para fazer o agendamento, com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG, NIT/PIS/Pasep e comprovante de endereço.

