PAT E Semdert Divulgam 56 Vagas De Emprego Para Catanduva E Região

Através de uma parceria entre a Semdert – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho e o PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, a Prefeitura de Catanduva divulga de forma periódica, algumas vagas de emprego disponíveis na Cidade Feitiço e na região. Desta vez, são 56 disponíveis.

Os interessados devem acessar o site do programa ‘Mais Emprego’ (maisemprego.mte.gov.br) e fazer o cadastro completo do currículo. Também é possível agendar o atendimento pessoal pelo site do Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br) ou, ainda, comparecer ao PAT para fazer o agendamento, com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, CPF, RG, NIT/PIS/Pasep e comprovante de endereço. Vale lembrar que o Poupatempo de Catanduva está localizado na Avenida Comendador Antônio Stocco, número 537.

As vagas de emprego atualmente disponíveis são de: Agente de Viagem (2); Ajudante de Serralheiro (1); Almoxarife (1); Assistente de Vendas (1); Assistente Jurídico (1); Atendente de Farmácia Balconista (1); Auxiliar Administrativo (2); Auxiliar de Enfermagem (2); Auxilair de Escritório (1); Balconista (1); Cozinheiro Geral (1); Eletricista de Instalações de Veículos Automotores (4); Empregado Doméstico (1); Farmacêutico (2); Faxineiro no Serviço Doméstico (1); Fisioterapeuta Geral (1); Fonoaudiólogo Ocupacional (1); Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança (1); Jardineiro (1); Mecânico de Motor a Diesel (2); Mecânico de Suspensão (1); Montador e Instalador de Acessórios (1); Motorista de Ônibus Urbano (1); Mototaxista (1); Oficial de Serviços Gerais (1); Operador de Prensa (1); Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (2); Passador de Roupas (1); Representante Comercial Autônomo (1); Técnico Mecânico em Ar Condicionado (2); Torneiro Mecânico (1); Vendedor no Comércio de Mercadorias (3); Vendedor no Comércio Varejista (1); Vendedor Porta a Porta (4) e Vendedor Pracista (7).

Da Reportagem Local